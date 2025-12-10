ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन, 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम

Social Media ban in Australia : ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वे अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब नहीं चला सकेंगे। थ्रेड्स, एक्स, स्नैपचैट, किक, ट्विच और रेडिट भी बच्चों की पहुंच से दूर हो जाएंगे।
सोशल मीडिया साइट एक्स ने ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया प्रतिबंध का पालन करने का फैसला किया है। फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक भी टीनएजर्स यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कदम उठाने पर सहमत हो गए हैं।
हालांकि 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चे डिस्कॉर्ड, गूगल क्लासरूम, मेसेंजर, गिटहब, वॉट्सएप, लेगो प्ले, स्टीम, रोब्लॉक्स और यूट्यूब किड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम होने का यह एक गौरवपूर्ण दिन है क्योंकि उनके देश में 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर विश्व स्तर पर पहली बार बैन लागू हो गया है।
नियमों का उल्लंघन होने पर बैन तोड़ने पर माता-पिता और बच्चों को सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन कंपनियों को 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 32 मिलियन यूएस डॉलर तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
