बलूचिस्तान में BLA का बड़ा हमला, 12 शहरों को बनाया निशाना, 20 पाकिस्‍तानी सैनिकों की मौत

हमें फॉलो करें BLA launches big attack in Balochistan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बलूचिस्तान (पाकिस्तान) , शनिवार, 31 जनवरी 2026 (19:01 IST)
BLA launches big attack in Balochistan : पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित 12 बड़े शहरों पर बलूच लड़ाकों ने एकसाथ हमले किए। खबरों के अनुसार, इन हमलों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 को बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। दूसरी ओर पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए कम से कम 41 हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। यह प्रांत अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से अलगाववादी और आतंकी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है।

खबरों के अनुसार, पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को प्रांतीय राजधानी क्वेटा सहित 12 बड़े शहरों पर बलूच लड़ाकों ने एकसाथ हमले किए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इन हमलों को अपने 'ऑपरेशन हीरोफ' के दूसरे चरण का हिस्सा बताया। खबरों के अनुसार, इन हमलों में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 7 को बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया।
इन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। संगठन ने दावा किया कि उसका निशाना सैन्य ठिकाने, पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारी थे। इससे पहले संगठन यह कह चुका है कि वह मातृभूमि की रक्षा के नाम पर नए हमलों की तैयारी कर रहा है।
 
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अनुसार, यह अभियान 'ऑपरेशन हीरोफ' का दूसरा चरण है। BLA के मुताबिक, इस चरण में बलूचिस्तान के 58 स्थानों पर करीब 78 समन्वित हमले किए गए हैं। संगठन का दावा है कि यह अभियान बलूचिस्तान पर कब्जे को खत्म करने और क्षेत्र की आजादी बहाल करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
डलबंदिन में सिलसिलेवार विस्फोट और भारी गोलीबारी जारी है और कलात में सुरक्षाबलों और लड़ाकों के बीच भीषण झड़पें हो रही हैं। इस उग्रवादी घटना के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सेना के साथ खड़ा है।
दूसरी ओर पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए कम से कम 41 हथियारबंद लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। यह प्रांत अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से अलगाववादी और आतंकी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र रहा है।
इंदौर में लापता 13 वर्षीय नाबालिग की बर्बर हत्‍या, पलंग के अंदर इस हालत में मिला शव, कल हुआ था लापता

