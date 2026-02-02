बलूचिस्तान में बलोच धुरंधरों ने छुड़ाए पाक सेना के छक्के, 'ऑपरेशन हेरॉफ' से दहला पाकिस्तान

पाकिस्तान इस्लामाबाद/क्वेटा: पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर भीषण हिंसा की आग में झुलस रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने 'ऑपरेशन हेरॉफ' (Operation Herof) के तहत पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा समन्वित हमला बोला है। शनिवार और रविवार को हुए इन हमलों ने न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि शहबाज शरीफ सरकार और जनरल असीम मुनीर की सेना के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।





12 शहरों में एक साथ हमला, सेना बेबसखबरों के मुताबिक, बलोच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के 12 से अधिक शहरों में एक साथ मोर्चा खोला। क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, और नोश्की जैसे प्रमुख इलाकों में सैन्य ठिकानों, पुलिस स्टेशनों और रेलवे लाइनों को निशाना बनाया गया।मस्तुंग में जेल तोड़कर कैदी रिहा: विद्रोहियों ने मस्तुंग में एक जेल पर हमला कर लगभग 30 कैदियों को छुड़ा लिया।हाईवे पर कब्जा: कई घंटों तक प्रदर्शनकारियों और सशस्त्र लड़ाकों ने प्रमुख राजमार्गों को जाम रखा, जिससे पाकिस्तानी सेना की रसद रुक गई।





भारी हताहत की खबर: BLA ने दावा किया है कि इस मुठभेड़ में 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, हालांकि पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर 17 सुरक्षाकर्मियों और 31 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है।'फिदायीन' हमलों से थर्राया क्वेटाक्वेटा के हाई-सिक्योरिटी वाले 'रेड जोन' में भी धमाके और गोलीबारी की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बार हमलों में महिला फिदायीन (Suicide Bombers) का भी इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने हालात का जायजा लेने के लिए क्वेटा का दौरा किया और एक बार फिर बिना सबूतों के भारत पर आरोप मढ़ने की कोशिश की, जिसे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने केवल अपनी विफलता छिपाने का बहाना बताया है।





पाकिस्तान का पलटवार और दावा पाकिस्तानी सेना (ISPR) का कहना है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पिछले 48 घंटों के भीतर 145 'आतंकवादियों' को ढेर कर दिया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने कहा कि राज्य में शांति बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है।"बलूचिस्तान की स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। सालों से चल रहा दमन अब सशस्त्र विद्रोह के उस स्तर पर पहुंच गया है जहाँ पाकिस्तानी सेना पूरी तरह बैकफुट पर है।" —





मुख्य बिंदु: एक नजर में

हमले वाले शहर 12+ (क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग आदि) BLA का दावा (सैनिक मौत) 100+सरकारी आंकड़ा (सुरक्षाकर्मी)17 पाकिस्तानी सेना का दावा (विद्रोही ढेर)145, प्रमुख ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हेरॉफ (Operation Herof) आगे क्या होगा?





विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान में बढ़ता असंतोष चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के लिए भी बड़ा खतरा है। अगर हिंसा इसी तरह जारी रही, तो पाकिस्तान के लिए इस प्रांत को संभालना नामुमकिन हो सकता है।

