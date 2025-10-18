dipawali

ढाका एयरपोर्ट पर लगी आग, रोकना पड़ी सभी उड़ानें

Dhaka Airport

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (17:20 IST)
बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आग लग गई। मीडिया खबरों के मुताबिक आग इतनी तेज फैली कि एयरपोर्ट अथॉरिटी सभी उड़ानों को तुरंत रोकना पड़ा। दिल्ली से ढाका जा रही फ्लाइट का रूट चेंज कर कोलकाता भेज दिया गया। 
इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के मुताबिक बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, अग्निशमन सेवा और बांग्लादेश वायु सेना की दो अग्निशमन इकाइयों के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया जा रहा है। मीडिया आउटलेट प्रोथोमालो की रिपोर्ट के मुताबिक नौसेना भी आग पर काबू पाने में मदद के लिए अभियान में शामिल हो गई है। Edited by : Sudhir Sharma

