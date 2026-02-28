ईरान पर हमलों को लेकर बड़ा दावा, जवाबी हमले में ईरानी रक्षा मंत्री की मौत, सेना का बड़ा कमांडर भी मारा गया

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (23:07 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (23:29 IST)
Iran-Israel War News : ईरान पर हमलों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। खबरों के अनुसार, दावा किया गया है कि इसराइल और अमेरिका के हमले में ईरानी रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादेह और ईरानी सेना के कमांडर मोहम्मद पाकपूर की मौत हो गई। इसे ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान ने भी साफतौर पर इन दावों को खारिज नहीं किया है। इन हमलों में तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि हथियार डाल दो नहीं तो मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो।
ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका
ईरान ने भी इन दावों को खारिज नहीं किया
शनिवार को मिनाब में लड़कियों के स्कूल में हुए हमले में मरनेवालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। इसरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले के पलटवार के तौर पर ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया है। स्थिति यहां तक पहुंच कि एक खतरनाक शाहेद ड्रोन दुबई के बीचोंबीच गिरा।
बुर्ज खलीफा के पास धमाका
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बुर्ज खलीफा के पास धमाका हुआ और फिर धुआं उठता देखा गया। इसराइल और अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई मिलाइलें दागी हैं। वहीं ईरान ने भी पलटवार किया है। जिसके बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया। तेहरान में हुए हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि इसराइल और अमेरिका के हमलों का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा।
दुबई एयरपोर्ट ने सभी उड़ानें रोक दी
ईरान को हूती और हिजबुल्लाह का साथ मिल गया है, जिसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इसराइल पर मिसाइलें दागी है। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच दुबई एयरपोर्ट ने सभी उड़ानें रोक दी हैं, जिससे हजारों यात्री फंस गए हैं। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए मीडिल ईस्ट जाने वाली सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है।
