Pakistan में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट, 15 की मौत

Pakistan Blast : पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हो गया। इमामबरदगाह में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 अन्य घायल हुए हैं।



