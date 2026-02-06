Pakistan में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट, 15 की मौत

Pakistan Blast : पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हो गया। इमामबरदगाह में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 अन्य घायल हुए हैं।
इस्लामाबाद पुलिस के अनुसार, शहजाद टाउन इलाके के इमामबाड़े में ब्लास्ट उस समय हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। राहत और बचाव कार्य जारी है।
दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार होने की वजह से करीब 700 लोग जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में जमा थे। ऐसे में मृतक संख्या बढ़ सकती है। किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
धमाके से इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है। पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू हो गई। इसे आत्मघाती हमला कहा जा रहा है।
