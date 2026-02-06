rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Pakistan में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट, 15 की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pakistan

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (14:55 IST)
Pakistan Blast : पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ है। शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हो गया। इमामबरदगाह में जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 अन्य घायल हुए हैं।

इस्लामाबाद पुलिस के अनुसार, शहजाद टाउन इलाके के इमामबाड़े में ब्लास्ट उस समय हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। राहत और बचाव कार्य जारी है।
 
दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार होने की वजह से करीब 700 लोग जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में जमा थे। ऐसे में मृतक संख्या बढ़ सकती है। किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

धमाके से इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है। पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू हो गई। इसे आत्मघाती हमला कहा जा रहा है।
Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Gold Silver Price : 25,000 रुपए सस्ती हुई चांदी, जानिए आज क्या है आपके शहर दाम?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels