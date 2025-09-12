Hanuman Chalisa

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की सजा, ट्रंप का करीबी नेता चाहता था तख्तापलट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ब्रासिलिया , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (11:49 IST)
Brazil news in hindi : ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक समिति ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्हें 2022 की चुनावी हार के बावजूद पद पर बने रहने के लिए तख्तापलट के प्रयास का दोषी ठहराया गया। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश में दोषी ठहराए जाने वाले ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं।
 
मामले की सुनवाई कर रहे 5 न्यायाधीशों में से 4 ने दक्षिणपंथी नेता को 5 आरोपों में दोषी ठहराया। बोल्सानारो ने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। वह अभी ब्रासीलिया में घर में नजरबंद हैं। वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। 
 
बोल्सोनारो को फिलहाल जेल नहीं भेजा जाएगा। न्यायालय की समिति अब इस फैसले को सार्वजनिक करने के लिए अधिकतम 60 दिन का समय ले सकती है। इसके बाद बोल्सोनारो के वकीलों को स्पष्टीकरण हेतु याचिका दायर करने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा।
 
क्या बोले ट्रंप : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस फैसले से बहुत असंतुष्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस से रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा बोल्सोनारो को बेहद उत्कृष्ट पाया। उन्होंने कहा कि यह फैसला ब्राज़ील के लिए बहुत बुरा है।
 
कौन हैं बोल्सोनारो : जायर मेसियास बोलसोनारो वर्ष 2019 से 2022 तक ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति रहे हैं। इस दक्षिणपं‍थी नेता को ब्राजील का ट्रंप भी कहा जाता है। वे 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्‍य अतिथी के रूप में शामिल हुए थे। 
