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15 लाख फॉलोअर्स वाले सेलिब्रेटी कुत्‍ते को बेचा, खरीदने वाले ने मीट बनाकर खिला दिया, सोशल मीडिया ने बताया हैवानियत

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 (14:58 IST) Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 (15:05 IST)
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चीन के हेनान इलाके में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेजुबान कुत्‍ते को कुछ बदमाशों ने चुरा लिया और एक रेस्‍टोरेंट वाले को बेच दिया। रेस्‍टोरेंट ने कुत्‍ते को मारकर उसका मीट ग्राहकों को खिला दिया। दुखद बात यह है कि चुटौ नाम का यह कुत्‍ता सोशल मीडिया का हीरो और सेलिब्रेटी था। सोशल मीडिया में उसके 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

चुटौ (Chutou) नाम का यह मशहूर कुत्‍ता 'बॉर्डर कॉली' (Border Collie) नस्‍ल का था। कुत्ते को कुछ लोगों ने चुरा लिया और महज 180 युआन (करीब 2,300 रुपए) में एक डॉग मीट रेस्टोरेंट को बेच दिया, जहां उसे मारकर खा लिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया में लोगों का गुस्‍सा फूट पडा है। लोग इसे बेजुबान के साथ हैवानियत की हद बता रहे हैं।

क्या है पूरा मामला : साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चुटौ चीन के हेनान प्रांत में रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर गुओ का पालतू कुत्ता था। गुओ जहां भी घूमने जाते थे, चुटौ अक्सर उनके साथ रहता था। दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती थीं।

11 मई को गुओ जॉर्जिया में रोड ट्रिप पर थे। उस समय चुटौ उनके माता-पिता के पास रह रहा था। इसी दौरान वह अचानक घर के पास से गायब हो गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दो अज्ञात लोग उसे बाइक पर बैठाकर ले गए थे। जैसे ही गुओ को इस बारे में पता चला, उन्होंने अपनी ट्रिप बीच में ही छोड़ दी और तुरंत चीन लौट आए। इसके बाद उन्होंने चुटौ की तलाश शुरू कर दी।

कई दिनों की खोजबीन के बाद गुओ उस व्यक्ति तक पहुंच गए, जिस पर चुटौ को ले जाने का शक था। उन्होंने अपने कुत्ते को वापस पाने के लिए पैसे देने की भी पेशकश की। लेकिन उस व्यक्ति ने जो बताया, उसे सुनकर गुओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी ने दावा किया कि उसने चुटौ को 180 युआन (करीब 2,300 रुपए) में एक ऐसे रेस्टोरेंट को बेच दिया था, जहां डॉग मीट बेचा जाता है। उसका कहना था कि अब चुटौ जिंदा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने कहा, 'कुत्ता मर चुका है। अब इस बात को यहीं खत्म करो। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है'

कोई निशानी भी नहीं मिली मालिक को : चुटौ की कोई निशानी बची हो, इस उम्मीद में गुओ उस रेस्टोरेंट तक भी पहुंचे। लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि कुत्ते के बाल और बाकी अवशेष काफी पहले फेंके जा चुके हैं। इसके बाद गुओ ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

हैवानियत की हदें पार कीं : चुटौ की मौत की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों यूजर्स ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद चीन में जानवरों की सुरक्षा और पालतू जानवरों के अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि पालतू जानवरों के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बनाए जाएं और उन्हें परिवार के सदस्य जैसा कानूनी संरक्षण दिया जाए।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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