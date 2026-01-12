Get Out of MY Pub, UK के PM पर फूटा आम आदमी का गुस्सा, वीडियो वायरल

स्टार्मर अपने चुनावी दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए 'द रेवेन' (The Raven) नामक पब में दाखिल हुए थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पब के मालिक रॉड हम्फ्रीज ने उन्हें रोक दिया और उन पर चिल्लाने लगे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मालिक ने चिल्लाते हुए कह रहा है कि मेरे पब से बाहर निकल जाइए! उन्होंने स्टार्मर पर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। स्टार्मर के सिक्योरिटी गार्ड्‍स ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन मालिक के कड़े रुख को देखते हुए स्टार्मर को बिना किसी बहस के वहां से जाना पड़ा।