कर्मचारियों की जासूसी के लिए चीनी कंपनियों के हैरान करने वाले तरीके

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (17:57 IST)
Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (18:01 IST)
चीन की टेक और विज्ञापन कंपनियों में कर्मचारियों की निगरानी के लिए अब कैमरों, वाई-फाई और 'स्मार्ट सीट्स' का इस्तेमाल किया जा रहा है। 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' (SCMP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैकिंग के इन नए तरीकों ने प्राइवेसी और कार्यस्थल की सीमाओं को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। ग्वांगझू की एक महिला कर्मचारी ने पाया कि उसके डेस्क के ठीक ऊपर कैमरा लगा है।
जब उसने डिवाइस का स्टोरेज चेक किया, तो वह दंग रह गई। कैमरे ने न केवल उसके ऑफिस की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया था, बल्कि उसके फोन और कंप्यूटर के मैसेज और इमेज भी कैप्चर कर लिए थे। हांग्जो में एक कंपनी ने ऐसी 'स्मार्ट सीटें' लगाईं जो कर्मचारियों के दिल की धड़कन, सांस लेने के पैटर्न और बैठने के तरीके को ट्रैक करती हैं।
एक कर्मचारी को तब पता चला जब उसके मैनेजर ने हर सुबह डेस्क से 30 मिनट गायब रहने पर बोनस काटने की चेतावनी दी। फुझोउ की एक विज्ञापन कंपनी ने टॉयलेट ब्रेक के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन अनिवार्य कर दिया और समय सीमा से अधिक बाहर रहने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया।
कर्मचारी अब एंटी-ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, चैट प्राइवेसी टूल्स और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का सहारा ले रहे हैं ताकि वे अपनी प्राइवेसी बचा सकें। Edited by : Sudhir Sharma