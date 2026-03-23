कर्मचारियों की जासूसी के लिए चीनी कंपनियों के हैरान करने वाले तरीके

चीन की टेक और विज्ञापन कंपनियों में कर्मचारियों की निगरानी के लिए अब कैमरों, वाई-फाई और 'स्मार्ट सीट्स' का इस्तेमाल किया जा रहा है। 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' (SCMP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैकिंग के इन नए तरीकों ने प्राइवेसी और कार्यस्थल की सीमाओं को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। ग्वांगझू की एक महिला कर्मचारी ने पाया कि उसके डेस्क के ठीक ऊपर कैमरा लगा है।