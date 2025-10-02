न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, पार्किंग के समय आपस में टकराए 2 विमान

NewYork plane accident : अमेरिका के न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पर पार्किंग के समय गुरुवार को 2 विमान आपस में टकरा गए। इस दर्दनाक हादसे में एक की नाक और दूसरे का पंख टूट गया।

मीडिया खबरों के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब डेल्टा एयरलाइंस का एक विमान गेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी इसी एयरलाइंस का दूसरा विमान लैंडिंग के बाद गेट की तरफ आ गया। दोनों आपस में टकरा गए।

हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर हैं। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें एक विमान का पूरा पंख गायब है, जबकि दूसरी फ्लाइट का अगला हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ है।

At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia



The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2025

गौरतलब है कि अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे।

