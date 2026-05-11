क्या सच में The Simpsons ने कर दी थी Hantavirus की भविष्यवाणी? Time Traveller जैसा ट्वीट भी वायरल! जानिए वायरल दावे का पूरा सच

हर कुछ महीनों में इंटरनेट पर Famous Show The Simpsons को लेकर एक ऐसा दावा अचानक वायरल हो जाता है जो लोगों को चौंका देता है, और इस बार चर्चा में है यह बात कि क्या सच में The Simpsons ने पहले ही Hantavirus जैसी किसी घटना की भविष्यवाणी कर दी थी। X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट तेजी से फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शो के एक पुराने एपिसोड में क्रूज़ शिप पर वायरस आउटब्रेक (Virus Outbreak) जैसा सीन दिखाया गया था, और इसे आज के MV Hondius जहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक बार फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या “predictive programming” का हिस्सा। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा हेल्थ इवेंट, महामारी या वायरल खबर सामने आती है, लोग अक्सर पॉपुलर कल्चर के पुराने शो और फिल्मों को वापस निकालकर उन्हें वर्तमान घटनाओं से जोड़ने लगते हैं, और The Simpsons इस ट्रेंड का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है।