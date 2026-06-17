क्या जेलेंस्की ने मेलोनी को होठों पर किस करने की कोशिश की? (वीडियो)

Zelenskyy Meloni viral video: फ्रांस के इविन लेस बेंस शहर में दुनिया के सात सबसे शक्तिशाली देशों के महामंथन यानी G7 शिखर सम्मेलन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के दिग्गज नेता जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने जुटे हैं, वहीं कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो गया है जिसने कूटनीति के गलियारों में सनसनी मचा दी है। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। संभव है कि वीडियो एंगल के कारण भी ऐसा दिखाई दे रहा हो।