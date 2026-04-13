Donald Trump ने खुद को ‘ईसा मसीह’ के रूप में दिखाया, पोप लियो XIV पर तीखा हमला, AI फोटो से मचा नया विवाद

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने हाल ही में एक AI से तैयार की गई तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें Jesus Christ के रूप में एक बीमार व्यक्ति को ठीक करते हुए दिखाया गया है। यह कदम उन्होंने Pope Leo XIV पर तीखा सार्वजनिक हमला करने के तुरंत बाद उठाया।

डिजिटल रूप से बनाई गई इस तस्वीर में ट्रंप को बहते हुए चोगे (robes) में दिखाया गया है, जहां वह एक बीमार व्यक्ति पर हाथ रखकर उसे ठीक करते नजर आते हैं। यह दृश्य बाइबिल की चमत्कार कथाओं, खासकर यीशु द्वारा लाज़र को जीवित करने की कहानी की याद दिलाता है। तस्वीर में अमेरिकी झंडा, सैन्य विमान और पृष्ठभूमि में फरिश्तों जैसी आकृतियां भी शामिल हैं, जो इसे और अधिक नाटकीय बनाती हैं।

यह पोस्ट ट्रंप द्वारा पोप लियो XIV की कड़ी आलोचना के बाद सामने आई। ट्रंप ने पोप को “अपराध के मामले में कमजोर” और “विदेश नीति में बेहद खराब” करार दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पोप के पद तक पहुंचने में राजनीतिक कारणों की भूमिका रही, यहां तक कि उन्होंने यह दावा भी किया कि Pope Francis के निधन के बाद उनके (ट्रंप के) राष्ट्रपति कार्यकाल का प्रभाव लियो XIV की नियुक्ति में पड़ा।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर जारी एक विस्तृत बयान में ट्रंप ने अपनी नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें भारी बहुमत से चुना गया था ताकि सख्त कानून-व्यवस्था लागू की जा सके और आक्रामक विदेश नीति अपनाई जा सके। उन्होंने वैश्विक मुद्दों, खासकर ईरान से जुड़े तनाव पर पोप के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि वे परमाणु हथियारों और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों जैसे मुद्दों पर “बहुत नरम” हैं।

ट्रंप ने पोप के उन राजनीतिक नेताओं से संपर्क पर भी सवाल उठाया, जिन्हें उन्होंने “वामपंथी झुकाव वाला” बताया, और उन्हें धार्मिक नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। ट्रंप ने कहा, “एक महान पोप बनने पर ध्यान दें, राजनेता बनने पर नहीं,” और चेतावनी दी कि इस तरह के रुख से पोप और कैथोलिक चर्च दोनों की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

गौरतलब है कि पोप लियो XIV, कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी मूल के प्रमुख हैं। उन्होंने पहले भी अमेरिकी विदेश नीति और सैन्य हस्तक्षेपों पर चिंता जताई है और लगातार कूटनीति, शांति और मानवीय दृष्टिकोण पर जोर दिया है। Edited by : Sudhir Sharma