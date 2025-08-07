India and China : क्या अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए एक साथ होंगे भारत, रूस और चीन, पुतिन भारत आएंगे, मोदी चीन जाएंगे

क्या ट्रंप-पुतिन की होगी मुलाकात

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बैठक के लिए संयुक्त अरब अमीरात एक संभावित स्थल है। पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक के बाद क्रेमलिन में यह घोषणा की। क्रेमलिन के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि ट्रंप-पुतिन की बैठक अगले सप्ताह की शुरुआत में हो सकती है, हालांकि अभी तक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है। इस साल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच यह पहली मुलाकात होगी। तीन साल से भी अधिक समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के प्रयासों में यह मुलाकात एक अहम पड़ाव होगा।



