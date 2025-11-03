Dharma Sangrah

डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान कर रहा है अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण, टेस्ट से आ रहे भूकंप

ट्रंप ने कहा- अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार कि 150 बार दुनिया खत्म हो जाए

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 3 नवंबर 2025 (13:04 IST)
Pakistan is conducting nuclear tests: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहा है। इसके चलते भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन भी परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को उनके उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जब कोरिया के वुसान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अधिकारियों को तत्काल परमाणु परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के आदेश दिए थे।
 
अमेरिका नहीं रहेगा पीछे : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीबीसी न्यूज चैनल को दिए एक साक्षात्कार में दावा किया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अब अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास विशाल परमाणु हथियारों का भंडार मौजूद है। ट्रंप ने कहा कि वे काफी शक्तिशाली हैं। वे अंडरग्राउंड स्थानों पर परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। अंडरग्राउंड परीक्षणों के कारण भूकंप आ रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एकमात्र ऐसे देश नहीं हो सकते, जो परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है। 
 
150 बार दुनिया खत्म हो जाएगी : साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि हमारे पास किसी अन्य देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार उड़ाया जा सकता है। रूस और चीन के पास भी बहुत सारे हथियार होंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में सोचना चाहिए। 
 
किसके पास कितने परमाणु हथियार : एक जानकारी के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। इसकी संख्या 5459 से 5580 है। अमेरिका के पास लगभग 5044 से 5177, चीन के पास लगभग 500 से 600, फ्रांस के पास लगभग 290 , ब्रिटेन के पास लगभग 225, भारत के पास लगभग 172 से 180, पाकिस्तान लगभग 170, इजराइल लगभग 90 और उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

