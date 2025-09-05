Dharma Sangrah

ट्रंप ने दिग्गज कारोबारियों को डिनर पर बुलाया, मस्क को नहीं भेजा न्योता

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (08:17 IST)
Donald Trump Dinner News in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकनीकी उद्योग के शीर्ष अधिकारियों के लिए डिनर आयोजित किया है। इसमें Meta के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के CEO टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नडेला और गूगल के CEO सुंदर पिचाई शामिल है। हालांकि आमंत्रितों की लिस्ट में ट्रंप के पुराने साथी एलन मस्क का नाम नहीं है।
 
इस सूची में सत्यम नडेला और सुंदर पिचाई के साथ ही कई भारतीय कारोबारी दिग्गजों को भी बुलाया है। माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के CEO संजय मेहत्रो, TIBCO के चेयरमैन विवेक रानादिव और Palantir के CTO श्याम संकर भी डिनर में शामिल हो सकते हैं।
 
टेस्ला और स्पेसX जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क को ट्रंप ने इस बैठक में नहीं बुलाया है। मस्क ने हाल ही में ट्रंप प्रशासन में अपने पद से इस्तीफा ने दिया था। इसके बाद से ही वे कई बार अमेरिकी राष्‍ट्रपति पर तंज कस चुके हैं। 
 
बताया जा रहा है कि आईबीएम के प्रमुख अरविंद कृष्णा और एडोब सिस्टम्स के शांतनु नारायण सहित करीब आधा दर्जन भारतीय मूल के बड़े उद्योगपति इस डिनर में शामिल नहीं होंगे। ALSO READ: Donald Trump : पुतिन-जिनपिंग-किम जोंग की तिकड़ी से चिढ़े डोनाल्ड ट्रंप, बोले- अब कुछ बड़ा होने वाला है, जताई नोबेल प्राइज की चाहत
 
गौरतलब है कि ट्रंप टैरिफ पर मचे घमासान के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जांडी ने राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा था कि खर्च, रोजगार और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जीडीपी में एक तिहाई की हिस्सेदारी रखने वाले राज्य वर्तमान में या तो मंदी की चपेट में हैं और मंदी के मुहाने पर खड़े हैं। ALSO READ: ट्रंप को मूडीज की चेतावनी, अमेरिका पर मंडरा रहा है मंदी का खतरा
edited by : Nrapendra Gupta 

