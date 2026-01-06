Hanuman Chalisa

Donald Trump : ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर, योरपीय देशों ने दी चेतावनी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (22:23 IST)
वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लिए जाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर यूरोपीय नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। ट्रंप का मानना था कि रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की आवश्यकता है, लेकिन यूरोपीय देश इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। 
यूरोप के प्रमुख देशों ने संयुक्त बयान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया है कि ग्रीनलैंड के सवाल पर यूरोप डेनमार्क के साथ एकजुट खड़ा है और यूरोप के देश डेनमार्क की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह की सौदेबाजी को तैयार नहीं है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप की टिप्पणियों के मद्देनजर द्वीपीय देश की संप्रभुता का बचाव किया।
क्या कहा था अमेरिका 
ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का एक स्वशासित क्षेत्र है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने सोमवार को कहा कि फ्रेडरिक्सन की इस चेतावनी के बावजूद कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा नाटो सैन्य गठबंधन के अंत के बराबर होगा, ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। मिलर ने सोमवार दोपहर सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि राष्ट्रपति कई महीनों से यह स्पष्ट करते आ रहे हैं कि अमेरिका वह देश होना चाहिए जिसके समग्र सुरक्षा तंत्र का ग्रीनलैंड हिस्सा हो। Edited by: Sudhir Sharma

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने PM मोदी का किया समर्थन, सोमनाथ पर लिखे ब्लॉग के लेकर क्या बोले

