rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा, ट्रंप ने फोटो शेयर कर किया बड़ा दावा

Advertiesment
हमें फॉलो करें trump says greenland is US territory

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 20 जनवरी 2026 (15:08 IST)
Donald Trump on Greenland : वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वे अमेरिकी झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। ALSO READ: ट्रंप का 'बोर्ड ऑफ पीस' क्या है? पीएम मोदी को क्यों मिला निमंत्रण?
 
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े हैं। उनके साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मौजूद हैं। फोटो में ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा है, '2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है।'
 
इसके साथ ही ट्रंप ने ट्रुथ पर एक और फोटो शेयर की है, जो व्हाइट हाउस की लग रही है। इसमें ट्रंप यूरोपिय देश के नेताओं के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं ट्रंप के बगल में बोर्ड पर नक्शा बना है, जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड के अलावा वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। ALSO READ: नोबेल विवाद से ग्रीनलैंड पर कब्जे तक, डोनाल्ड ट्रंप का वो पत्र जिसने हिला दी दुनिया
 
अमेरिकी राष्ट्रपति एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि नाटो के प्रधान सचिव मार्क रूटे से उनकी फोन पर बात हुई है। वो ग्रीनलैंड पर चिंता जता रहे थे। मैंने स्विट्जरलैंड के दावोस में मीटिंग फिक्स की है। ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हम पीछे नहीं हटेंगे।
 
ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। हम अकेली ऐसी शक्ति हैं, जो शांति सुनिश्चित कर सकते हैं और हम इसे साकार करके रहेंगे।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राजनीति 100 मीटर की दौड़ नहीं... भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का बड़ा बयान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels