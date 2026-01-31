Donald J. Trump Truth Social Post 06:48 AM EST 01.30.26— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 30, 2026
I am pleased to announce that I am nominating Kevin Warsh to be the CHAIRMAN OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM. Kevin currently serves as the Shepard Family Distinguished Visiting Fellow in Economics…
ट्रंप के इस फैसले से 30 जनवरी को अमेरिकी डॉलर में जबरदस्त उछाल देखा गया। डॉलर के मजबूत होने से डॉलर में ट्रेड होने वाली कीमती धातुएं विदेशी खरीदारों के लिए महंगी हो जाती हैं, जिससे निवेश के तौर पर इनका आकर्षण कम हो जाता है। सोने और चांदी में भी इसी वजह से शुक्रवार को भारी गिरावट दिखाई दी।
KEVIN WARSH IS THE RIGHT CHOICE FOR THE FED. pic.twitter.com/YIrUTrVKoZ— The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026