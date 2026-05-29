क्या ईरान के बाद ट्रंप ओमान पर भी हमला कर सकते हैं? ऐसा हुआ तो क्या होगा...

Trump threat to Oman: मध्य-पूर्व एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां एक बयान भी युद्ध का कारण बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ओमान को दी गई कथित सैन्य धमकी ने न केवल अरब दुनिया बल्कि वैश्विक रणनीतिक समुदाय को भी चौंका दिया है। ट्रंप ने बैठक में कहा, “कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करेगा। यह अंतरराष्ट्रीय जल है। ओमान बाकियों की तरह व्यवहार करेगा, वरना हमें उन्हें ‘ब्लो अप’ करना पड़ेगा। वे समझते हैं कि वे ठीक रहेंगे।”







ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-ईरान तनाव पहले से चरम पर है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माना जाता है, युद्ध, प्रतिबंध और शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में ओमान जैसे अपेक्षाकृत शांत और संतुलित देश को धमकी देना केवल एक कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि पूरी क्षेत्रीय संरचना को हिला देने वाला संकेत है। ALSO READ: यूएस-ईरान तनाव: 'समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई', राष्ट्रपति ट्रंप की कैबिनेट बैठक में बड़ी चेतावनी होर्मुज जलडमरूमध्य आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है। यह केवल एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की “एनर्जी आर्टरी” है।

सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत और कतर जैसे देश अपने तेल और गैस निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। दूसरी ओर चीन, भारत, जापान और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा भी काफी हद तक इसी रास्ते से जुड़ी हुई है।

यानी अगर होर्मुज अस्थिर होता है, तो असर केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा — पूरी दुनिया में तेल कीमतें, मुद्रास्फीति, शेयर बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी। ओमान की भूमिका क्यों अलग है? मध्य-पूर्व में ओमान हमेशा “संतुलनकारी शक्ति” रहा है। जहां सऊदी अरब और ईरान अक्सर प्रतिद्वंद्वी खेमों में दिखाई देते हैं, वहीं ओमान ने दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखा है।



सवाल केवल इतना नहीं है कि क्या अमेरिका ओमान पर हमला करेगा, बल्कि इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ऐसा हुआ तो दुनिया की राजनीति, ऊर्जा व्यवस्था और सामरिक संतुलन किस दिशा में जाएगा?ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-ईरान तनाव पहले से चरम पर है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन माना जाता है, युद्ध, प्रतिबंध और शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में ओमान जैसे अपेक्षाकृत शांत और संतुलित देश को धमकी देना केवल एक कूटनीतिक विवाद नहीं, बल्कि पूरी क्षेत्रीय संरचना को हिला देने वाला संकेत है।दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है। यह केवल एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की “एनर्जी आर्टरी” है।सऊदी अरब, इराक, UAE, कुवैत और कतर जैसे देश अपने तेल और गैस निर्यात के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं। दूसरी ओर चीन, भारत, जापान और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा भी काफी हद तक इसी रास्ते से जुड़ी हुई है।यानी अगर होर्मुज अस्थिर होता है, तो असर केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा — पूरी दुनिया में तेल कीमतें, मुद्रास्फीति, शेयर बाजार और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी।मध्य-पूर्व में ओमान हमेशा “संतुलनकारी शक्ति” रहा है। जहां सऊदी अरब और ईरान अक्सर प्रतिद्वंद्वी खेमों में दिखाई देते हैं, वहीं ओमान ने दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखा है।



यही कारण है कि ट्रंप का यह बयान सामान्य नहीं माना जा रहा। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति यदि अपने सबसे शांत और सहयोगी अरब साझेदारों में से एक को “ब्लो अप” करने जैसी भाषा इस्तेमाल करता है, तो इसका संदेश केवल ओमान तक सीमित नहीं रहता। यह संदेश पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए होता है। क्या वास्तव में अमेरिका ओमान पर हमला कर सकता है? व्यावहारिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो इसकी संभावना फिलहाल बेहद कम दिखाई देती है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं:

1. ओमान अमेरिका का दुश्मन नहीं, साझेदार है

ओमान में अमेरिकी सैन्य पहुंच पहले से मौजूद है। अमेरिका वहां लॉजिस्टिक और नौसैनिक सहयोग का उपयोग करता रहा है। ऐसे देश पर हमला करना रणनीतिक रूप से आत्मघाती कदम माना जाएगा।

2. अमेरिका पहले ही कई मोर्चों पर दबाव में है

यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, इंडो-पैसिफिक रणनीति और ईरान तनाव — इन सबके बीच अमेरिका एक और बड़ा सैन्य मोर्चा खोलने की स्थिति में नहीं दिखता। ALSO READ: ट्रंप का Abraham Accord आखिर क्या है? पाकिस्तान में क्यों मचा सियासी तूफान

3. खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) टूट सकती है

यदि अमेरिका ओमान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो सऊदी अरब और UAE जैसी सरकारें सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करने से बच सकती हैं। इससे अमेरिका का पूरा क्षेत्रीय गठबंधन कमजोर हो सकता है। यही वह देश था जिसने कई बार अमेरिका और ईरान के बीच बैक-चैनल वार्ताओं की मेजबानी की। 2015 के ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) की शुरुआती बातचीत में भी ओमान की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है।यही कारण है कि ट्रंप का यह बयान सामान्य नहीं माना जा रहा। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति यदि अपने सबसे शांत और सहयोगी अरब साझेदारों में से एक को “ब्लो अप” करने जैसी भाषा इस्तेमाल करता है, तो इसका संदेश केवल ओमान तक सीमित नहीं रहता। यह संदेश पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए होता है।व्यावहारिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो इसकी संभावना फिलहाल बेहद कम दिखाई देती है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं:ओमान में अमेरिकी सैन्य पहुंच पहले से मौजूद है। अमेरिका वहां लॉजिस्टिक और नौसैनिक सहयोग का उपयोग करता रहा है। ऐसे देश पर हमला करना रणनीतिक रूप से आत्मघाती कदम माना जाएगा।यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, इंडो-पैसिफिक रणनीति और ईरान तनाव — इन सबके बीच अमेरिका एक और बड़ा सैन्य मोर्चा खोलने की स्थिति में नहीं दिखता।यदि अमेरिका ओमान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो सऊदी अरब और UAE जैसी सरकारें सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन करने से बच सकती हैं। इससे अमेरिका का पूरा क्षेत्रीय गठबंधन कमजोर हो सकता है।



फिर ट्रंप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? यहीं से राजनीति और भू-रणनीति का असली खेल शुरू होता है।





1. “मैडमैन थ्योरी” की वापसी : अमेरिकी विदेश नीति में एक पुरानी अवधारणा है — “Madman Theory”। इसका मतलब होता है कि नेता खुद को इतना अप्रत्याशित दिखाए कि विरोधी डर जाए। रिचर्ड निक्सन ने वियतनाम युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। ट्रंप भी कई बार इसी रणनीति का उपयोग करते दिखाई देते हैं। वे अक्सर अत्यधिक आक्रामक बयान देकर विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं।





2. घरेलू राजनीति : अमेरिका में चुनावी माहौल धीरे-धीरे तेज हो रहा है। ट्रंप की राजनीति का बड़ा आधार “अमेरिका की ताकत” की छवि पर टिका है। ईरान के खिलाफ कठोर बयान और खाड़ी क्षेत्र में आक्रामक मुद्रा उनके राष्ट्रवादी समर्थकों को संदेश देती है कि वे “कमजोर राष्ट्रपति” नहीं हैं।





3. चीन को अप्रत्यक्ष संदेश : यह विवाद केवल ईरान या ओमान तक सीमित नहीं है। होर्मुज से गुजरने वाला तेल चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका यह दिखाता है कि वह इस क्षेत्र पर अंतिम नियंत्रण रखता है, तो यह चीन के लिए सामरिक चेतावनी भी बन जाती है। ALSO READ: क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे ईरान पर हमला, Hormuz पर किसका कंट्रोल, तय हुआ शांति समझौता अगर हमला हुआ तो सबसे बड़े परिणाम क्या होंगे? तेल 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है : यदि होर्मुज में युद्ध छिड़ता है, तो तेल आपूर्ति तुरंत प्रभावित होगी। वैश्विक बाजारों में घबराहट फैल सकती है। भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा:

पेट्रोल-डीजल महंगे और होंगे

महंगाई बढ़ेगी

रुपए पर दबाव आएगा

चालू खाता घाटा बढ़ सकता है भारत क्यों चिंतित होगा? भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। इसके अलावा लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं।

यदि क्षेत्रीय युद्ध बढ़ता है:

भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा चुनौती बन सकती है

समुद्री व्यापार महंगा हो जाएगा

बीमा लागत बढ़ेगी

भारतीय नौसेना पर अतिरिक्त दबाव आएगा नई दिल्ली फिलहाल “रणनीतिक संतुलन” की नीति अपनाए हुए है। भारत अमेरिका का साझेदार भी है और ईरान के साथ ऊर्जा व चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स में भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं जाना चाहेगा। क्या इससे ईरान मजबूत होगा? विडंबना यह है कि ओमान पर अमेरिकी दबाव का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा ईरान को मिल सकता है। ईरान लंबे समय से यह प्रचार करता रहा है कि अमेरिका “क्षेत्रीय संप्रभुता” का सम्मान नहीं करता। यदि अमेरिका अपने सहयोगी ओमान को भी धमकी देता है, तो तेहरान इसे अरब जनता के बीच प्रचार हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा।

इससे:

ईरान को नैरेटिव बढ़त मिल सकती है

अमेरिका विरोधी भावना तेज हो सकती है

प्रॉक्सी समूहों की सक्रियता बढ़ सकती है क्या यह केवल बयानबाजी है? कई विशेषज्ञ फिलहाल इसे “कोअर्सिव डिप्लोमेसी” यानी दबाव बनाने वाली बयानबाजी मान रहे हैं। ट्रंप की राजनीतिक शैली में अक्सर ऐसा देखा गया है:

पहले अत्यधिक धमकी

फिर वार्ता का प्रस्ताव

फिर “डीलमेकर” की छवि लेकिन मध्य-पूर्व की समस्या यह है कि यहां गलतफहमी भी युद्ध का कारण बन सकती है।

एक ड्रोन हमला, एक नौसैनिक टकराव, या किसी प्रॉक्सी समूह की कार्रवाई पूरी स्थिति को नियंत्रण से बाहर ले जा सकती है। क्या दुनिया एक नए ऊर्जा युद्ध की ओर बढ़ रही है? आज का संघर्ष केवल भूभाग का नहीं, बल्कि समुद्री मार्गों और ऊर्जा नियंत्रण का है।

21वीं सदी की भू-राजनीति में तीन chokepoints सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं:

होर्मुज स्ट्रेट मलक्का स्ट्रेट लाल सागर और स्वेज मार्ग जो शक्ति इन समुद्री मार्गों को प्रभावित कर सकती है, वही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना सकती है।

इसीलिए होर्मुज को लेकर हर बयान केवल क्षेत्रीय समाचार नहीं होता — वह वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत बन जाता है।



यह विवाद केवल ईरान या ओमान तक सीमित नहीं है। होर्मुज से गुजरने वाला तेल चीन की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका यह दिखाता है कि वह इस क्षेत्र पर अंतिम नियंत्रण रखता है, तो यह चीन के लिए सामरिक चेतावनी भी बन जाती है।यदि होर्मुज में युद्ध छिड़ता है, तो तेल आपूर्ति तुरंत प्रभावित होगी। वैश्विक बाजारों में घबराहट फैल सकती है। भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा:भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। इसके अलावा लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं।यदि क्षेत्रीय युद्ध बढ़ता है:नई दिल्ली फिलहाल “रणनीतिक संतुलन” की नीति अपनाए हुए है। भारत अमेरिका का साझेदार भी है और ईरान के साथ ऊर्जा व चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स में भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं जाना चाहेगा।विडंबना यह है कि ओमान पर अमेरिकी दबाव का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा ईरान को मिल सकता है। ईरान लंबे समय से यह प्रचार करता रहा है कि अमेरिका “क्षेत्रीय संप्रभुता” का सम्मान नहीं करता। यदि अमेरिका अपने सहयोगी ओमान को भी धमकी देता है, तो तेहरान इसे अरब जनता के बीच प्रचार हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा।इससे:कई विशेषज्ञ फिलहाल इसे “कोअर्सिव डिप्लोमेसी” यानी दबाव बनाने वाली बयानबाजी मान रहे हैं। ट्रंप की राजनीतिक शैली में अक्सर ऐसा देखा गया है:लेकिन मध्य-पूर्व की समस्या यह है कि यहां गलतफहमी भी युद्ध का कारण बन सकती है।एक ड्रोन हमला, एक नौसैनिक टकराव, या किसी प्रॉक्सी समूह की कार्रवाई पूरी स्थिति को नियंत्रण से बाहर ले जा सकती है।आज का संघर्ष केवल भूभाग का नहीं, बल्कि समुद्री मार्गों और ऊर्जा नियंत्रण का है।21वीं सदी की भू-राजनीति में तीन chokepoints सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं:जो शक्ति इन समुद्री मार्गों को प्रभावित कर सकती है, वही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना सकती है।इसीलिए होर्मुज को लेकर हर बयान केवल क्षेत्रीय समाचार नहीं होता — वह वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत बन जाता है।

फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका वास्तव में ओमान पर सैन्य हमला करेगा। लेकिन ट्रंप का बयान यह जरूर दिखाता है कि मध्य-पूर्व में तनाव अब केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा।

यह संघर्ष अब ऊर्जा नियंत्रण, समुद्री प्रभुत्व, अमेरिकी विश्वसनीयता, चीन की ऊर्जा सुरक्षा और अरब दुनिया के राजनीतिक संतुलन से जुड़ चुका है।





ओमान पर हमला शायद असंभव लगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि मध्य-पूर्व में कई युद्ध ऐसे बयानों से शुरू हुए जिन्हें शुरुआत में “सिर्फ बयानबाजी” कहा गया था। दुनिया फिलहाल एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां शब्द भी मिसाइल की तरह काम कर सकते हैं।

