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पाकिस्तान जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप! ईरान न्यूक्लियर डील पर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की तारीफ

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trump praises shehbaz sharif
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 (10:07 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (10:19 IST)
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अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मध्यस्थता कराने में पाकिस्तान की भूमिका से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की जमकर सराहना करते हुए कहा कि वे डील साइन करने पाकिस्तान जाएंगे। ALSO READ: इजराइल-लेबनान के बीच 10 दिन के युद्धविराम का ऐलान, डोनाल्ड ट्रंप बोले- मैंने 10वीं जंग को रोका, हिज्बुल्लाह ने कहा- महापाप
 
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, हां। पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है... अगर इस्लामाबाद में डील साइन होती है, तो मैं जा सकता हूं। फील्ड मार्शल बहुत अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में सच में बहुत अच्छे रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं।
 
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए राजी है। वह अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है... ये लोग लड़ाके थे... उनके (ईरान) पास कोई नेवी नहीं बची है। 158 जहाज़ समुद्र में डूबे हुए हैं।
 
सुरक्षा कारणों की वजह से कई सालों से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया है। ऐसे में ट्रंप के इस्लामाबाद दौरे को लेकर पाकिस्तान भी खासा उत्साहित है। 
 

ट्रंप को हिज्बुल्लाह से क्या है उम्मीद

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'मुझे उम्मीद है कि हिज़्बुल्लाह इस ज़रूरी समय में अच्छा और ठीक से काम करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए एक बहुत अच्छा पल होगा। अब और कोई हत्या नहीं। आखिरकार शांति आनी चाहिए! इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।'
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बाद इजराइल और लेबनान में भी आज से सीजफायर हो गया है। इससे मीडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जगी है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

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