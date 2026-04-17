पाकिस्तान जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप! ईरान न्यूक्लियर डील पर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की तारीफ

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, हां। पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है... अगर इस्लामाबाद में डील साइन होती है, तो मैं जा सकता हूं। फील्ड मार्शल बहुत अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में सच में बहुत अच्छे रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं।

ट्रंप ने दावा किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए राजी है। वह अपने संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्द जीत मिलने वाली है... ये लोग लड़ाके थे... उनके (ईरान) पास कोई नेवी नहीं बची है। 158 जहाज़ समुद्र में डूबे हुए हैं।

सुरक्षा कारणों की वजह से कई सालों से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया है। ऐसे में ट्रंप के इस्लामाबाद दौरे को लेकर पाकिस्तान भी खासा उत्साहित है।

ट्रंप को हिज्बुल्लाह से क्या है उम्मीद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'मुझे उम्मीद है कि हिज़्बुल्लाह इस ज़रूरी समय में अच्छा और ठीक से काम करेगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह उनके लिए एक बहुत अच्छा पल होगा। अब और कोई हत्या नहीं। आखिरकार शांति आनी चाहिए! इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।'

I hope Hezbollah acts nicely and well during this important period of time. It will be an GREAT moment for them if they do. No more killing. Must finally have PEACE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



(TS: 16 Apr 19:22 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 17, 2026

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बाद इजराइल और लेबनान में भी आज से सीजफायर हो गया है। इससे मीडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जगी है।

edited by : Nrapendra Gupta