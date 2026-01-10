rashifal-2026

डोनाल्ड ट्रंप : इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 10 जनवरी 2026 (16:17 IST)
Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी पेश की है। ट्रंप ने ख़ुद को इतिहास में नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया है। उन्होंने दावा किया है कि मैंने भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। लाखों लोगों की जान बचाई है। किसी और ने युद्ध नहीं ख़त्म कराए हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना था कि ट्रंप की भूमिका की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया और करीब एक करोड़ लोगों की जान बची।

उन्होंने दावा किया कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। किसी और ने युद्ध नहीं ख़त्म कराए हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबोमा को मिले नोबेल पर भी तंज कसा और कहा कि युद्ध रोकने वाला नेता ही इस सम्मान का असली हकदार होता है।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े और लंबे समय से चले आ रहे युद्धों को रुकवाया है और इसी वजह से उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना था कि ट्रंप की भूमिका की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया और करीब एक करोड़ लोगों की जान बची।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनकी तारीफ की है। उनके अनुसार, पुतिन ने माना था कि जिन संघर्षों को रूस वर्षों में नहीं सुलझा पाया, उन्हें ट्रंप ने बातचीत और दबाव के जरिए खत्म कर दिया। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि वह पुरस्कार के पीछे नहीं भागते। उनके लिए सबसे अहम बात लोगों की जान बचाना है।
