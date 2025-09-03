Dharma Sangrah

पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग पर क्यों भड़के ट्रंप, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप

चीन की विक्ट्री डे परेड में एक साथ दिखे पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (08:40 IST)
Donald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस-यूक्रेन जंग पर व्लादिमीर पुतिन के रवैये पर निराशा जताई। उन्होंने रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग पर अमेरिका के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। ALSO READ: भारत, रूस और चीन देंगे महाशक्ति को टक्कर
 
बीजिंग में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने पर चीन की विशाल सैन्य परेड आयोजित की गई। इसमें शी जिनपिंग ने पुतिन और किम जोंग को भी आमंत्रित किया। तीनों नेताओं के एक मंच पर आने से ट्रंप खासे नाराज है।
 
ट्रंप ने द स्कॉट जेनिंग्स रेडियो शो को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहद निराश हैं। उनकी सरकार रूस में हो रही मौतों को रोकने के लिए जल्द कदम उठाएगी।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर कहा कि राष्ट्रपति शी और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं। कृपया मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग उन को भी दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
गौरतलब है कि ट्रंप ने अगस्त में अलास्का में पुतिन के साथ शिखर वार्ता की थी। इसके बाद वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय देशों व NATO नेताओं से व्हाइट हाउस में मिले। इन मुलाकातों के बाद रूस और यूक्रेन में जंग थमने की बजाए और तेज हो गई।
edited by : Nrapendra Gupta 

