खामनेई के खिलाफ ट्रंप ने छेड़ा बिगुल, बोले- ईरानी देशभक्तों, विरोध रखें जारी, आ रही है मदद

प्रदर्शनकारी को फांसी पर लटकाएगी ईरानी सरकार

पिछले दिनों ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने का एलान किया था। सरकार के इस एलान के बाद अब पहली बार किसी प्रदर्शनकारी को सजा-ए-मौत मिलने जा रही है। सरकार ने 26 वर्षीय इरफ़ान सुल्तानी नामक शख्स को फांसी पर लटकाने का फैसला किया है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इरफ़ान को बुधवार को फांसी दी जाएगी। इरफान को भी पिछले हफ्ते राजधानी तेहरान के पास स्थित कराज शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अब खबर सामने आ रही है कि सरकार इरफान को फांसी पर लटकाने जा रही है। इरान सरकार ने बिना कोई मुकदमा चलाए या कानूनी प्रक्रिया पूरी किए इरफान को फांसी देने का फैसला कर लिया है Edited by: Sudhir Sharma