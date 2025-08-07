sawan somwar

अब ट्रंप ने दी कम्प्यूटर चिप्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (12:52 IST)
100 percent tariff on computer chips: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार को कहा कि वह कम्प्यूटर चिप्स (computer chips) पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में डिजिटल युग (digital age) को गति देने वाले प्रोसेसर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और दूसरे जरूरी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।ALSO READ: ट्रंप का टैरिफ वार : किन सेक्टरों पड़ेगी मार, क्या महंगा होगा, भारत पर कितना होगा असर?
 
एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ बैठक में यह बोले ट्रंप : ट्रंप ने एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक के साथ बैठक के दौरान कहा कि हम चिप्स और सेमीकंडक्टर पर लगभग 100 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि लेकिन अगर आप अमेरिका में निर्माण कर रहे हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह घोषणा ट्रंप के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को शुल्क से अस्थायी छूट देने के 3 महीने से भी अधिक समय बाद आई है।ALSO READ: Share bazaar : ट्रंप टैरिफ से सहमा बाजार, Sensex 335 अंक टूटा, Nifty भी 114 अंक गिरा
 
अमेरिका में कम्प्यूटर चिप्स बनाने पर मिलेगी छूट : उन्होंने कहा कि अमेरिका में कम्प्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनियों को आयात कर से छूट दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान कम्प्यूटर चिप्स की कमी ने ऑटोमोबाइल की कीमतों में वृद्धि की और मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया।(भाषा)ALSO READ: ट्रंप के टैरिफ वार पर पीएम मोदी बोले, किसानों के हित के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार
 
