अब ट्रंप ने दी कम्प्यूटर चिप्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी

ट्रंप ने एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक के साथ बैठक के दौरान कहा कि हम चिप्स और सेमीकंडक्टर पर लगभग 100 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि लेकिन अगर आप अमेरिका में निर्माण कर रहे हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह घोषणा ट्रंप के अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को शुल्क से अस्थायी छूट देने के 3 महीने से भी अधिक समय बाद आई है।