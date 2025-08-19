Hanuman Chalisa

क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्‍ध, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (00:30 IST)
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध से थक चुकी है और हम इस युद्ध को खत्म कराएंगे। मैंने 6 युद्ध खत्म किए हैं और मुझे लगा था कि शायद यह सबसे आसान होगा, लेकिन आसान नहीं था। रूस-यूक्रेन युद्ध भी एक मुश्किल युद्ध है। भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। अफ्रीका में रवांडा और कांगो का युद्ध 31 साल से चल रहा है। ईरान की भविष्य की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ मिलकर शांति के लिए काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर शांति होती है तो वह लंबे समय तक बनी रहे। 2 साल की शांति की बात नहीं कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे। हमने रूस के साथ काम किया है, हम यूक्रेन के साथ भी काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शांति वार्ता कारगर हो और मुझे लगता है कि अगर हम शांति स्थापित कर पाते हैं तो मीटिंग कारगर साबित होगी।
 
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार की महत्वपूर्ण वार्ता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उस त्रिपक्षीय वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जिससे रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त किया जा सके।   
 
ट्रंप ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और कहा था कि अब यह जिम्मेदारी जेलेंस्की पर है कि वह उन रियायतों पर सहमत हों, जिनसे युद्ध समाप्त हो सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में सोमवार को जल्दबाजी में यह बैठक बुलाई गई।
 
ट्रंप ने जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप के बीच संभावित त्रिपक्षीय वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आज सब ठीक रहा तो हम त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे।...हम रूस के साथ काम करेंगे, हम यूक्रेन के साथ काम करेंगे। जेलेंस्की ने भी त्रिपक्षीय वार्ता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति (ट्रंप) ने कहा है, हम त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं। यह त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर एक अच्छा संकेत है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। Edited by : Sudhir Sharma

