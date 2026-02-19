Biodata Maker

ईरान तनाव के बीच ट्रंप की ब्रिटेन को चेतावनी: डिएगो गार्सिया मत छोड़ो

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (07:49 IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer को सलाह दी है कि वे हिंद महासागर स्थित रणनीतिक द्वीप Diego Garcia को 100 साल की लीज़ पर देने जैसी ‘कमजोर’ डील न करें। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई में डिएगो गार्सिया और RAF Fairford जैसे एयरफील्ड अमेरिका के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। 

ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में कहा, 'मैं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से कह रहा हूं कि जब देशों की बात आती है तो लीज अच्छी नहीं होतीं और वह डिएगो गार्सिया पर अधिकार, टाइटल और इंटरेस्ट का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ 100 साल की लीज पर साइन करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक रूप से मौजूद है। 
 
उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा रिश्ता मज़बूत और शक्तिशाली है और यह कई सालों से है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्टारमर इस ज़रूरी आइलैंड पर उन एंटिटीज के दावों से कंट्रोल खो रहे हैं जिनके बारे में पहले कभी पता नहीं चला। हमारी राय में, वे मनगढ़ंत हैं।

अमेरिका के लिए क्यों जरूरी है डिएगो गार्सिया?

डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में स्थित एक अहम सैन्य ठिकाना है, जहां से अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सैन्य गतिविधियां संचालित होती रही हैं।

ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान डील न करने का फैसला करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ड में मौजूद एयरफील्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो सकता है, ताकि एक बहुत अस्थिर और खतरनाक सरकार के संभावित हमले को खत्म किया जा सके — एक ऐसा हमला जो संभावित रूप से यूनाइटेड किंगडम के साथ-साथ दूसरे दोस्त देशों पर भी किया जा सकता है।
 

यूके के लिए लड़ने के लिए अमेरिका तैयार

उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को, किसी भी वजह से, डिएगो गार्सिया पर कंट्रोल नहीं खोना चाहिए, एक कमजोर, ज्यादा से ज्यादा, 100 साल की लीज़ पर साइन करके। यह जमीन U.K. से नहीं छीनी जानी चाहिए और अगर ऐसा होने दिया गया, तो यह हमारे महान साथी के लिए एक कलंक होगा।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि हम U.K. के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार, इच्छुक और सक्षम रहेंगे, लेकिन उन्हें वोकिज़्म और उनके सामने आने वाली दूसरी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूत रहना होगा। डिएगो गार्सिया को मत छोड़ो!
