डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस की सुरक्षा वापस ली

Donald Trump News : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की संघीय सरकार की सुरक्षा वापस ले ली है। पूर्व उपराष्ट्रपतियों को आमतौर पर पद छोड़ने के बाद छह महीने के लिए संघीय सरकार की सुरक्षा मिलती है, जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन सुरक्षा मिलती है। तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुपचुप तरीके से एक निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत हैरिस के लिए 6 महीने से अधिक समय तक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ट्रंप रिपब्लिकन हैं, जबकि बाइडन और हैरिस डेमोक्रेट हैं।

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पूर्व उपराष्ट्रपतियों को आमतौर पर पद छोड़ने के बाद छह महीने के लिए संघीय सरकार की सुरक्षा मिलती है, जबकि पूर्व राष्ट्रपतियों को आजीवन सुरक्षा मिलती है। सूत्रों का कहना है कि तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुपचुप तरीके से एक निर्देश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत हैरिस के लिए छह महीने से अधिक समय तक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

ट्रंप रिपब्लिकन हैं, जबकि बाइडन और हैरिस डेमोक्रेट हैं। ट्रंप ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में हैरिस को हराया था। हैरिस की सुरक्षा हटाने का कदम ऐसे समय उठाया गया है जब पूर्व उपराष्ट्रपति अपने संस्मरण 107 डेज के लिए एक यात्रा शुरू करने वाली हैं। यह पुस्तक अगले महीने रिलीज होने वाली है।

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बृहस्पतिवार को गृह सुरक्षा विभाग को एक कार्यकारी ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें हैरिस की सुरक्षा वापस ले ली गई। बाइडन प्रशासन द्वारा सुरक्षा को छह महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया था, इसलिए इस सुरक्षा की अवधि जुलाई 2026 में समाप्त होती, लेकिन अब इसे सोमवार को समाप्त कर दिया जाएगा। (इनपुट एजेंसी)

