Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






भूकंप के तेज झटकों से थर्राया वेनेजुएला, कोलंबिया तक महसूस किए गए झटके

Advertiesment
हमें फॉलो करें venezuela earthquake 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (09:34 IST)
Earthquake news in hindi : उत्तर पश्चिमी वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके से हड़कंप मच गया। भूकंप के तुरंत बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र राजधानी काराकस से 600 किलोमीटर पश्चिम में जूलिया राज्य में मेने ग्रांडे समुदाय से 24 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में जमीन से 7.8 किलोमीटर की गहराई में था।
 
जिस वक्त भूकंप आया उस समय सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के नेतृत्व में विज्ञान केंद्रित एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। भूकंप के वक्त या उसके बाद कार्यक्रम का प्रसारण जारी रहा।
 
एक घंटे बाद संचार मंत्री फ्रेडी सैनेज ने टेलीग्राम ऐप पर घोषणा की कि राज्य के वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ने 3.9 और 5.4 की तीव्रता वाले दो भूकंपों की सूचना दी है। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बताए गए भूकंप की तीव्रता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की।
 
पड़ोसी देश कोलंबिया में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। कई लोगों ने सीमा के पास के इलाकों में आवासीय और कार्यालय भवनों को खाली कर दिया। किसी भी देश में तुरंत किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE : वेनेजुएला और कोलंबिया में भूकंप के झटके

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels