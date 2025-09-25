भूकंप के तेज झटकों से थर्राया वेनेजुएला, कोलंबिया तक महसूस किए गए झटके

Earthquake news in hindi : उत्तर पश्चिमी वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके से हड़कंप मच गया। भूकंप के तुरंत बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र राजधानी काराकस से 600 किलोमीटर पश्चिम में जूलिया राज्य में मेने ग्रांडे समुदाय से 24 किलोमीटर पूर्व-उत्तरपूर्व में जमीन से 7.8 किलोमीटर की गहराई में था।

जिस वक्त भूकंप आया उस समय सरकार के स्वामित्व वाले टेलीविजन पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के नेतृत्व में विज्ञान केंद्रित एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। भूकंप के वक्त या उसके बाद कार्यक्रम का प्रसारण जारी रहा।

एक घंटे बाद संचार मंत्री फ्रेडी सैनेज ने टेलीग्राम ऐप पर घोषणा की कि राज्य के वेनेजुएला फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ने 3.9 और 5.4 की तीव्रता वाले दो भूकंपों की सूचना दी है। हालांकि, उन्होंने अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बताए गए भूकंप की तीव्रता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की।

पड़ोसी देश कोलंबिया में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। कई लोगों ने सीमा के पास के इलाकों में आवासीय और कार्यालय भवनों को खाली कर दिया। किसी भी देश में तुरंत किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली।

edited by : Nrapendra Gupta