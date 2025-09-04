Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Earthquake : अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भूकंप के झटके, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में भी हिली धरती

Advertiesment
हमें फॉलो करें earthquake

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (23:54 IST)
अफगानिस्ता और पाकिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मीडिया खबरों के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में जलालाबाद से 14 किमी पूर्व और 10 किमी की गहराई में था। यह अफगानिस्तान में हाल के समय में आया दूसरा तेज भूकंप है। भूकंप से फिलहाल कोई बड़ी क्षति या हताहत कोई खबर सामने नहीं आई है। 
ALSO READ: MYH में चूहों के काटने से बच्चियों की मौत हत्या, PM और CM पर भड़के राहुल गांधी
श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र (एमसीएस) ने बताया कि गुरुवार रात दक्षिणी अफगानिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद दिल्ली-एनसीआर और जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एमसीएस के मुताबिक भूकंप रात लगभग 10.26 बजे दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान में 160 किलोमीटर की गहराई पर आया। यह 34.58 उत्तरी अक्षांश और 70.66 पूर्वी देशांतर पर आया।
पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में मचाई थी तबाही
अफगानिस्तान में पिछले सप्ताह आए भूकंप में तबाह हुए घरों से सैकड़ों शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 2,200 से अधिक हो गई है। तालिबान सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को इस बारे में जानकारी दी है। रविवार रात आए 6.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने कई प्रांतों को हिला दिया, जिससे भारी तबाही हुई है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

GST दर में बदलाव से कितनी घटेगी महंगाई, SBI की रिचर्स में क्या आया सामने

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels