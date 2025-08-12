एप्पल पर मुकदमा करेंगे एलन मस्क, जानिए वजह

Hanuman Chalisa

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (13:18 IST)
Elon Musk news in hindi : अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने 'ऐप स्टोर' में एक्स और ग्रोक को शीर्ष अनुशंसित ऐप में शामिल नहीं करने के लिए एप्पल से खासे नाराज हैं। वह इस दिग्गज फोन निर्माता कंपनी पर मुकदमा करने की योजना बना रहे हैं।
 
मस्क स्पेसएक्स, टेस्ला तथा एक्स के मालिक हैं। ग्रोक उनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट है। इसका स्वामित्व मस्क के कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप एक्सएआई के पास है।
 
मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, एप्पल ऐप स्टोर, आप एक्स या ग्रोक को अपने 'जरूरी' खंड में डालने से इनकार क्यों करते हैं, जबकि एक्स दुनिया का शीर्ष समाचार ऐप है और ग्रोक सभी ऐप्स में पांचवें स्थान पर है? क्या आप राजनीति कर रहे हैं? क्या बात है? जिज्ञासु लोग जानना चाहते हैं।'
मस्क ने कहा कि एप्पल इस तरह से व्यवहार कर रही है कि ओपनएआई के अलावा किसी भी एआई कंपनी के लिए ऐप स्टोर में नंबर एक पर पहुंचना असंभव है, जो एक स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन है। एक्सएआई तत्काल कानूनी कार्रवाई करेगी।
