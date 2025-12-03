Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्या 2030 से पहले दुनिया में होगा बड़ा परमाणु युद्ध, क्या बोले एलन मस्क?

Advertiesment
हमें फॉलो करें elon musk

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (08:32 IST)
Elon Musk on Nuclear War : टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर दुनिया को भविष्य के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। जनसंख्या गिरावट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर चिंता जताने वाले मस्क ने अब वैश्विक युद्ध की संभावना को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अगले 5-10 सालों में दुनिया एक बड़े युद्ध में फंस सकती है, जो संभवत: परमाणु युद्ध हो सकता है। यह युद्ध संभवत: 2030 तक हो सकता है। 
 
मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जल्द ही दुनिया एक वैश्विक संघर्ष में उलझ सकती है। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के प्रभाव पर चल रही थी। मस्क, जो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से जुड़े थे, ने इस संदर्भ में अपने विचार साझा किए, जिससे बहस और भी तेज हो गई।
 
मस्क ने अपने विचार Hunter Ash नामक यूजर के पोस्ट का जवाब देते हुए व्यक्त किए, जिसने दावा किया था कि दुनिया भर की सरकारें प्रशासनिक मामलों में प्रभावी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें किसी विदेशी युद्ध का डर नहीं है।
 
webdunia
मस्क ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा, 'एक बड़ा युद्ध होने वाला है, और यह अगले 5 से 10 सालों में हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह युद्ध जल्द ही सामने आ सकता है, संभवतः 2030 तक।
 
हालांकि, मस्क ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका इशारा किस विशिष्ट संकट की ओर था, लेकिन एक्स पर चर्चा करने वालों का मानना है कि उनका इशारा ताइवान, यूक्रेन या यूरोप के आंतरिक संकटों की ओर हो सकता है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: दिल्ली MCD उपचुनाव के लिए मतगणना, दोपहर तक आएंगे चुनाव परिणाम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels