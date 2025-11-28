कैसे हैं इमरान खान, बहन नोरीन नियाजी बोलीं हमे कुछ नहीं पता

Imran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहों पर उनकी बहन नोरीन नियाजी ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं।

नियाजी ने कहा कि उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया...पुलिस को हमें रोकने का ऑर्डर दिया गया है और मेरा मानना ​​है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की भी इजाजत दी गई है।

उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि भारत में खबर चल रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने इस तरह औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की...दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इमरान खान की मौत हो गई है वहीं रिपोर्ट्स उनकी सेहत खराब होने की बात कही गई है।

हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इमरान की सेहत को लेकर जारी अटकलों को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इमरान खान जीवित हैं और जेल में ही हैं। इमरान की सेहत को लेकर उनके समर्थक भी चिंतित है।

