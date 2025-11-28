Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कैसे हैं इमरान खान, बहन नोरीन नियाजी बोलीं हमे कुछ नहीं पता

Advertiesment
हमें फॉलो करें imran khan health rumours

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (07:52 IST)
Imran Khan news in hindi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के बारे में अफवाहों पर उनकी बहन नोरीन नियाजी ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। वे हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं।
 
नियाजी ने कहा कि उनकी पार्टी के लोग वहां गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने नहीं दिया गया...पुलिस को हमें रोकने का ऑर्डर दिया गया है और मेरा मानना ​​है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की भी इजाजत दी गई है। 
 
उन्होंने कहा कि हमें पता चला कि भारत में खबर चल रही थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी किसी ने इस तरह औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की...दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
 
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इमरान खान की मौत हो गई है वहीं रिपोर्ट्स उनकी सेहत खराब होने की बात कही गई है।
 
हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इमरान की सेहत को लेकर जारी अटकलों को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इमरान खान जीवित हैं और जेल में ही हैं। इमरान की सेहत को लेकर उनके समर्थक भी चिंतित है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: हांगकांग अग्निकांड में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 83 हुई

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels