Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Tehran Blast : तेहरान में बड़ा धमाका! कुद्स दिवस की रैलियों के बीच फिरदौसी स्कवायर पर विस्फोट

Advertiesment
blast
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:40 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:59 IST)
google-news
ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब फिरदौसी स्कवेयर एक शक्तिशाली विस्फोट से दहल उठा। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक यह धमाका उस समय हुआ जब हजारों लोग वार्षिक 'कुद्स दिवस'  की रैलियों के लिए इकट्ठा हुए थे। विस्फोट तेहरान विश्वविद्यालय के पास इंकलाब स्ट्रीट पर हुआ, जो पारंपरिक रूप से प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र रहता है।  ईरान पिछले कुछ दिनों से इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच लगातार हवाई हमलों का सामना कर रहा है।
ALSO READ: ईरान के साथ युद्ध और अमेरिका का 'कन्फ्यूजन', क्या है डोनाल्ड ट्रंप का असली गेमप्लान?

क्या है कुद्स दिवस 

कुद्स दिवस (जिसे यरूशलेम दिवस भी कहा जाता है) रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। ईरान में यह लंबे समय से फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच रहा है। इस साल की रैलियां ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में युद्ध चरम पर है। 
ALSO READ: us-israel iran war : US KC-135 क्रैश या ईरानी हमले में तबाह, आखिर क्या है सच, 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत

धमाके की वजह स्पष्ट नहीं, इजरायली चेतावनी के बाद बढ़ा तनाव

अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना इजरायल द्वारा क्षेत्र में संभावित हमलों की चेतावनी जारी करने के कुछ ही समय बाद हुई। इससे शहर के केंद्र में जमा प्रदर्शनकारियों और निवासियों के बीच चिंता और बढ़ गई। इस धमाके ने तेहरान में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और खराब कर दिया है, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण हवाई हमले और राजनीतिक प्रदर्शन एक साथ देखे जा रहे हैं।

धमाके के बाद मची अफरा-तफरी

ईरानी सरकारी टेलीविजन के अनुसार फिरदौसी चौक एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान है जहाँ अक्सर बड़ी भीड़ जुटती है। धमाके की गूंज इंकलाब स्ट्रीट तक महसूस की गई, जो तेहरान की एक मुख्य सड़क है और राजनीतिक मार्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां लोग कुद्स दिवस के कार्यक्रमों के लिए जमा हुए थे। सुरक्षा बलों और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत मौके पर तैनात कर दिया गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह धमाका किसी हवाई हमले का हिस्सा था, कोई तोड़फोड़ थी या अन्य कोई कारण।
 

हवाई हमलों का डर नहीं, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे

रैलियों के लिए भीड़ जुटने से ठीक पहले तेहरान के आसपास भारी हवाई हमलों की खबरें मिली थीं। बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बावजूद, हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने 'इजराइल की मौत' और 'अमेरिका की मौत' जैसे नारे लगाए और फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता जाहिर की। राजधानी के कुछ हिस्सों में धमाकों और सैन्य हमलों की खबरों के बीच भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जो इस संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

UP में आवासीय सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की नई पहल, गाजियाबाद बना मॉडल जिला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels