Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






राष्‍ट्रपति डेल्सी के शपथ लेने के बाद वेनेजुएला में गोलीबारी, क्या बोला अमेरिका

Advertiesment
हमें फॉलो करें delcy rodriguez

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कराकस , मंगलवार, 6 जनवरी 2026 (10:53 IST)
Venezuela news in hindi : डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डेल्सी के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी हुई। अमेरिका ने गोलीबारी से इनकार किया है। ALSO READ: तीसरा विश्व युद्ध कराने को आमादा हैं ट्रंप, इन देशों को दी धमकी
 
वेनेजुएला में हुई फायरिंग पर बवाल मच गया। यह घटना मिराफ्लोरेस पैलेस के पास हुई, जहां एक सरकारी ड्रोन जरूरत से ज्यादा करीब आ गया। दावा किया जा रहा है कि ये कोई बाहरी कार्रवाई नहीं थी। यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ड्रोन पर फायरिंग कर रहे थे। कई लोग इसे तख्तापलट की कोशिश भी बता रहे हैं।
 
ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने अपने ही ड्रोन को दुश्मन समझ लिया, जिससे अफरातफरी मच गई। फिलहाल स्थिति शांत बताई जा रही है और इसके बाद किसी तरह की फायरिंग की कोई खबर नहीं है।
 
व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति भवन के बाहर हुई गोलीबारी में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका इस घटना में शामिल नहीं है, लेकिन स्थिति पर नजदीकी निगरानी रख रहा है। ALSO READ: ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकी से क्यों आया डेनमार्क को गु्स्सा, क्या बोलीं पीएम फ्रेडेरिकसन?
 
इस बीच वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरोना माचाडो ने एक साक्षात्कार में डोनाल्ड ट्रंप की उस कार्रवाई की सराहना की है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। वे जल्द ही वेनेजुएला लौटेंगी। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने नर्को‑टेररिस्ट शासन के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गांधीनगर में दूषित पानी का कहर, टाइफाइड से 7 साल की मासूम की मौत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels