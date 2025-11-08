Festival Posters

Delhi Airport के बाद काठमांडू में रोकी गई फ्लाइट्‍स, जानिए क्या रही वजह

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

काठमांडू , शनिवार, 8 नवंबर 2025 (20:04 IST)
दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी के कारण 100 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। इसी तरह की खबर नेपाल से सामने आ रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक नेपाल के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट्‍स रोकी गई है। 
मीडिया खबरों के मुताबिक कम से कम 5 उड़ानें अभी रोक दी गई हैं। सभी आगमन और प्रस्थान वाली घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें विलंबित हैं। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें देरी से चल रही हैं। इस परेशानी का पता स्थानीय समयानुसार शाम 5.30 बजे के आसपास चला।
दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्‍स में परेशानी 
शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। कई फ्लाइट एयरपोर्ट पर उड़ान नहीं भर पा रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समस्या एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) सिस्टम में खराबी के कारण आई थी। यह यह सिस्टम है जो हवाई जहाजों को उड़ने और उतरने की इजाजत देता है। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक इस समस्या के कारण दोपहर 3 बजे तक 400 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हुईं।  Edited by : Sudhir Sharma

