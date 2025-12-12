बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की हालत नाजुक, सांस लेने में कठिनाई, वेंटिलेटर सपोर्ट पर

Khaleda Zia's condition is critical : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बेहद गंभीर बनी हुई है। उन्हें ढाका के एवरकेयर अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। 80 वर्षीय जिया कई अंगों की जटिल समस्याओं से जूझ रही हैं। उनके सांस लेने में दिक्कतें बढ़ गई हैं और कई अहम अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, उनके कई अहम अंग अभी भी गंभीर दबाव में हैं और स्थानीय और विदेशी डॉक्टर्स की टीम उनकी चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है। लगातार बुखार रहने के बाद डॉक्टरों ने उनकी एओर्टिक वाल्व में गड़बड़ी पाई।



