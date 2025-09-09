Generation Z protests in Nepal : नेपाल में हिंसा का तांडव, पूर्व PM की पत्नी को जिंदा जलाया, सेना ने संभाला मोर्चा



जेन जेड का कोहराम

नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। इस बीच मीडिया में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की उनके आवास पर ज़िंदा जलाकर हत्या कर दी गई। मीडिया खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गईं। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बर्न अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सरकार के मंत्रियों और उनके करीबियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जा रहा है।