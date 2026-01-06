बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित, 24 घंटे में 2 की हत्या, महिला से गैंगरेप

Bangladesh news in hindi : बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या की दी गई। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अब तक 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। इससे पहले हिंदू महिला से गैंगरेप की घटना भी सामने आई थी।

नरसिंदी जिले के चारसिंदुर बाजार में किराने की दुकान चलाने वाले मणि चक्रवती की चाकू घोंपकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि हमले के समय वह दुकान में ही मौजूद थे। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है।

बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके में 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में गत 31 दिसंबर को भीड़ ने हिंदू युवक खोकोन दास पर हमला कर उसे जिंदा जला दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे दो दिन पहले ही सोमवार को बेजेंद्र बिस्वास नाम के हिंदू युवक को उसके सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं 24 दिसंबर को एक और हिंदू युवक 29 साल के अमृत मंडल को बांग्लादेश में कालीमोहर संघ के हुसैनडांगा इलाके में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। इससे पहले दीपूचंद्र दास की भी हत्या कर दी गई थी।

भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जबकि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के संबंध में भारत की चिंता को खारिज कर दिया और कहा कि भारत का बयान गलत और भ्रामक है।

edited by : Nrapendra Gupta