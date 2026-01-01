बांग्लादेश में हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक भीड़ ने एक अन्य हिन्दू व्यक्ति खोकोन दास पर हमला किया। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। इस हमले में 50 वर्षीय दास घायल हो गया। इसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया।

यह घटना 31 दिसंबर को देश के शरीयतपुर जिले में हुई थी। मीडिया खबरों के मुताबिक दास अपने घर जा रहे थे जब भीड़ ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, पीटा और आग लगा दी।

इससे पूर्व 18 दिसंबर को, 25 वर्षीय हिन्दू युवक दीपू चंद्र दास की मयमनसिंह के भालुका में उसकी फैक्टरी में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाने पर भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दास की हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगाने से पहले एक पेड़ से लटका दिया था। Edited by : Sudhir Sharma