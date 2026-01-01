rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बांग्लादेश में हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने हमले के बाद लगाई आग

Advertiesment
हमें फॉलो करें bangladesh violence

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ढाका , गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (16:58 IST)
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है।  मीडिया खबरों के मुताबिक भीड़ ने एक अन्य हिन्दू व्यक्ति खोकोन दास पर हमला किया। यह बांग्लादेश में किसी हिंदू पर चौथा हमला है। इस हमले में 50 वर्षीय दास घायल हो गया। इसके बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया।
ALSO READ: एलओसी के साथ अब एलएसी पर भी माइनस में तापमान, क्या है जवानों का हाल
यह घटना 31 दिसंबर को देश के शरीयतपुर जिले में हुई थी। मीडिया खबरों के मुताबिक  दास अपने घर जा रहे थे जब भीड़ ने उन पर धारदार हथियारों से हमला किया, पीटा और आग लगा दी।
ALSO READ: CIA का खुलासा, यूक्रेन ने पुतिन के घर पर नहीं किया था हमला
इससे पूर्व 18 दिसंबर को, 25 वर्षीय हिन्दू युवक दीपू चंद्र दास की मयमनसिंह के भालुका में उसकी फैक्टरी में एक मुस्लिम सहकर्मी द्वारा ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाने पर भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। भीड़ ने दास की हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगाने से पहले एक पेड़ से लटका दिया था। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Anganwadi Bharti: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के 4767 पदों पर भर्ती, क्या है योग्यता, कैसे करें आवेदन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels