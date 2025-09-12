Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नेपाल : विरोध प्रदर्शन से होटल उद्योग को 25 अरब रुपए का नुकसान

Advertiesment
हमें फॉलो करें hotel industry in Nepal suffered heavy losses

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

काठमांडू , शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (22:23 IST)
Protest case in Nepal : नेपाल में छात्रों के नेतृत्व में हाल ही में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देशभर में लगभग 2 दर्जन होटल में तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी की घटनाएं दर्ज की गईं। इससे पर्यटन आधारित नेपाली अर्थव्यवस्था के राजस्व अर्जित करने वाले महत्वपूर्ण घटक होटल उद्योग को 25 अरब रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। काठमांडू का हिल्टन होटल हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 8 अरब रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया है। नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में पर्यटन का योगदान लगभग 7 प्रतिशत है।
 
समाचार पोर्टल 'माई रिपब्लिका' की खबर में होटल एसोसिएशन नेपाल (एचएएन) के हवाले से कहा गया है कि काठमांडू का हिल्टन होटल हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां 8 अरब रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया है कि काठमांडू घाटी, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, विराटनगर, धनगढ़ी, महोत्तरी और डांग-तुलसीपुर में अन्य प्रमुख घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के होटल को भी हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ा है।
ALSO READ: नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रमुख बनीं सुशीला कार्की, भारत के साथ गहरे होंगे रिश्ते
खबर के मुताबिक, कई प्रभावित होटल मरम्मत और पुनर्निर्माण के बिना फिर से परिचालन शुरू नहीं कर पाएंगे, जिससे 2,000 से अधिक श्रमिकों की नौकरियां प्रभावित होंगी। खबर के अनुसार, एचएएन ने चिंता जताई कि नुकसान के कारण होटलों के लिए बैंकों और अन्य संस्थाओं के प्रति वित्तीय दायित्व निभाना मुश्किल हो जाएगा। उसने एक न्यायिक समिति से विरोध-प्रदर्शनों की जांच कराने, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने और प्रभावित व्यवसायों के लिए मुआवजे की घोषणा किए जाने की मांग की।
ALSO READ: भारत में भी हो सकती है नेपाल जैसी घटना, भाजपा नेता ने ही दिया बयान, अखिलेश भी बोले
एचएएन ने सरकार से मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए राहत पैकेज घोषित करने का भी आग्रह किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों का विश्वास बहाल करना पर्यटन विकास और देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पर्यटन का योगदान लगभग सात प्रतिशत है और यह विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे मणिपुर, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels