टैरिफ की आड़ में Donald Trump की 'बिजनेस डील', दूसरे कार्यकाल में कैसे कमाए 12,800 करोड़ रुपए, Pakistan में भी लगाया पैसा

Donald Trump Net Worth 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में आयोजित वैश्विक मंच पर एक बार फिर 'अमेरिका को महान और अमीर' बनाने का दावा किया। अपने चिरपरिचित अंदाज में ट्रंप ने कहा कि उनकी नीतियों और टैरिफ (सीमा शुल्क) की वजह से अमेरिका में 18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आया है। हालांकि हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। वे दुनिया में सिर्फ शांति का दिखावा कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी उपभोक्ता ट्रंप के 'टैरिफ युद्ध' की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति का 'मेक ट्रंप रिचर' (ट्रंप को और अमीर बनाओ) एजेंडा जोरों पर है। कुछ महीने पहले ही ट्रंप ने भारत को 'डेड इकोनॉमी' करार दिया था। पिछले साल वियतनाम पर 46 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था।