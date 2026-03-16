रोबोट को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रोड पर चहलकदमी देख बिगडी थी 70 साल की महिला की तबीयत

यह जानकारी South China Morning Post की रिपोर्ट में सामने आई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस रोबोट को अपने साथ ले जा रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाकिया टिप्पणियां करते हुए लिखा कि “रोबोट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रोबोट को किसी अपराध के कारण नहीं, बल्कि एहतियातन वहां से हटाया गया था ताकि दोबारा कोई हादसा न हो। Edited by : Sudhir Sharma