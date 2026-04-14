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हंगरी में ट्रंप का चहेता, यूरोप का सबसे 'अड़ियल' नेता विक्टर ओर्बन सत्ता से बाहर

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Hungary Election
BY: वेबदुनिया रिसर्च टीम
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (14:27 IST) Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (14:38 IST)
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Hungary Election Results 2026: क्या आपको लगता है कि किसी ताकतवर नेता को, जिसके पास सत्ता, पैसा और प्रोपेगेंडा की मशीनरी हो, उसे हराना नामुमकिन  है? अगर हां, तो आपको 13 अप्रैल 2026 की सुबह हंगरी से आई खबर जरूर पढ़नी चाहिए। हंगरी की राजनीति में एक ऐसा  'पॉलिटिकल अर्थक्वेक' आया है, जिसकी धमक बुडापेस्ट से लेकर वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स तक सुनाई दे रही है। 

16 साल का 'ओर्बन राज' खत्म : एक नई शुरुआत

प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन, जिन्हें यूरोप का सबसे 'अड़ियल' नेता माना जाता था, उनका 16 साल पुराना किला अब ढह चुका है।  उनके ही एक पुराने सहयोगी, पीटर मग्यार (Péter Magyar) और उनकी 'तिस्ज़ा' (Tisza) पार्टी ने रविवार के  चुनाव में वो कर दिखाया जिसे दुनिया के बड़े-बड़े एनालिस्ट 'असंभव' मान रहे थे।
 
ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, मग्यार की पार्टी 137 सीटों के साथ दो-तिहाई बहुमत की ओर बढ़ रही है। यह सिर्फ एक इलेक्शन जीत नहीं है, बल्कि ओर्बन के उस 'इलिबरल डेमोक्रेसी' (अनुदार लोकतंत्र) मॉडल की हार है जिसे उन्होंने सालों तक सींचा था।

अंदरूनी सूत्र से कट्टर दुश्मन तक : कौन हैं पीटर मग्यार?

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, 45 वर्षीय मग्यार कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। वे ओर्बन की 'फिडेज़' पार्टी के वफादार रहे और ब्रुसेल्स  में डिप्लोमैट के रूप में काम किया। उनकी पूर्व पत्नी जूडित वर्गा भी ओर्बन सरकार का बड़ा चेहरा थीं।
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टर्निंग पॉइंट क्या था?

  • 2024 का स्कैम : एक बाल यौन शोषण मामले के अपराधी को माफी देने के घोटाले ने मग्यार के ज़मीर को झकझोर दिया।
  • भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग : उन्होंने ओर्बन से नाता तोड़कर सीधे सिस्टम की खामियों पर वार किया।
  • रियल इश्यूज: मग्यार ने ओर्बन के प्रोपेगेंडा (जैसे यूक्रेन युद्ध या LGBTQ मुद्दे) में फंसने के बजाय हेल्थकेयर, भ्रष्टाचार और  आर्थिक सुस्ती को मुख्य मुद्दा बनाया।
ट्रम्प और वेंस की लॉबिंग भी काम न आई : सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ओर्बन ने खुद को हंगरी की संप्रभुता का 'अकेला रक्षक' बताया था, लेकिन विरोधाभास  देखिए—उन्हें अपनी जीत के लिए विदेशी मदद लेनी पड़ी।
  • डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें 'असली फाइटर' बताकर वोट मांगे।
  • जेडी वेंस ने बुडापेस्ट आकर उनके लिए लॉबिंग की।
 
हंगरी की जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि एक राष्ट्रवादी नेता विदेशी ताकतों के सहारे चुनाव जीतना चाहता है। बुडापेस्ट  की सड़कों पर वैसी ही भीड़ दिखी जैसी 1989 में सोवियत संघ के पतन के समय थी। लेखक आंद्रास पेटोज़ ने इसे एक 'शासन  परिवर्तन' करार दिया है।
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यूरोपीय संघ (EU) के लिए राहत की खबर

विक्टर ओर्बन सालों से EU के हर फैसले में रोड़ा अटका रहे थे, खासकर रूस पर प्रतिबंध और यूक्रेन को मदद देने के मामले में। पीटर मग्यार की जीत से अब कई रास्ते साफ हो गए हैं:
  • यूक्रेन को मदद : यूक्रेन के लिए रुका हुआ 90 बिलियन यूरो का ऋण अब मिलने की उम्मीद है।
  • मजबूत संघ : EU प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे 'मज़बूत संघ' की शुरुआत बताया है।
  • ब्लैकमेल का अंत : ओर्बन अक्सर अपने 'वीटो' पावर का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए करते थे, जो अब खत्म हो जाएगा।
मग्यार ने साफ किया है कि वे EU की कठपुतली नहीं बनेंगे और हंगरी की ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भरता को धीरे-धीरे  कम करेंगे।
 
अमेरिका के लिए बड़ा सबक : पॉलिटिको के अनुसार, यह जीत केवल हंगरी की नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी डेमोक्रेट्स के लिए भी एक 'वेक-अप कॉल' है। मग्यार ने साबित किया कि जब व्यवस्था जड़ (Stagnant) हो जाए, तो 'सेफ' चेहरों के बजाय विद्रोही नेतृत्व की जरूरत होती है जो पुरानी राजनीतिक संरचनाओं को ध्वस्त कर सके।
 
खोजी पत्रकारिता और 'राष्ट्रवाद' का सच : द अटलांटिक की ऐन एप्पलबॉम के अनुसार, ओर्बन खुद को राष्ट्रवादी कहते थे, लेकिन सीक्रेटली वे पुतिन के साथ मिलकर EU  की जानकारी लीक कर रहे थे। खोजी पत्रकारों (जैसे Direkt26 के साबोल्क्स पनी) ने उनके इस दोहरे चेहरे को बेनकाब किया, जिससे जनता का मोहभंग हुआ।

चुनौतियों भरा रास्ता : क्या मग्यार सफल होंगे?

सत्ता संभालना मग्यार के लिए आसान नहीं होगा।
  • खाली खज़ाना : ओर्बन ने जाते-जाते सरकारी खज़ाना काफी हद तक खाली कर दिया है।
  • वफादारों की तैनाती : कई महत्वपूर्ण संस्थानों में अभी भी ओर्बन के लोग बैठे हैं।
मग्यार ने अपने विजय भाषण में साफ़ कह दिया है कि वे ओर्बन को अब केवल एक ‘कार्यवाहक’ पीएम के रूप में देखते हैं और जल्द ही सभी संवैधानिक पदों पर बदलाव करेंगे।

क्यों मायने रखती है यह जीत?

एनालिस्ट्स के अनुसार, हंगरी का यह चुनाव साबित करता है कि 'Populism' (लोक-लुभावनवाद) की एक एक्सपायरी डेट होती है। जब जनता को बुनियादी सुविधाएं (हेल्थ, एजुकेशन) नहीं मिलतीं, तो भारी-भरकम प्रोपेगेंडा भी सत्ता को नहीं बचा सकता। यहां 'Anti-Incumbency' और 'Grassroot Connect' जैसे कीवर्ड्स पर कई कैम्पेन चले जिसने साबित किया कि पीटर मग्यार का उदय सोशल मीडिया और ज़मीनी जुड़ाव का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
 
बुडापेस्ट के हीरोज़ स्क्वायर में गूंजते "यूरोप, यूरोप" और "रूसी, घर जाओ" के नारे इस बात का प्रमाण हैं कि हंगरी ने अपनी  जड़ों की ओर लौटने का फैसला कर लिया है। यह 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है जो आने वाले समय में पूरे ग्लोबल  जिओ-पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगी।
 

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