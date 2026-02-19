बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप का दावा- मैंने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई, 200% टैरिफ की धमकी से रुका भारत-पाक युद्ध

कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की थी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों से कहा था कि यदि वे लड़ाई नहीं रोकेंगे तो अमेरिका उनके साथ व्यापार समझौते नहीं करेगा और 200 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा।