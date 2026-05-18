शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग 'थाइमस', जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यह क्यों खास है हमारी सेहत के लिए

Thymus Gland Immunity: आमतौर पर कई सालों से, डॉक्टर 'थाइमस' को बचपन का अंग मानते थे जो अधेड़ उम्र तक कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन, दो नए अध्ययनों से पता चलता है कि नजरअंदाज की जाने वाली ग्लैंड बड़ों भी में एक्टिव रहता है और लंबे समय तक सेहत और बीमारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। हेल्दी थाइमस होने से मौत का खतरा कम होता है और कैंसर इम्यूनोथेरेपी के नतीजे बेहतर होते हैं।

कैसा होता है थाइमस? थाइमस एक छोटा, तितली के आकार का अंग है जो ब्रेस्टबोन के पीछे होता है। इसका मुख्य काम T सेल्स को ट्रेन करना है, जो इन्फेक्शन और कैंसर के खिलाफ इम्यून सिस्टम के फ्रंट-लाइन फाइटर हैं। थाइमस (Thymus) हमारे शरीर की एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) का मुख्य आधार मानी जाती है। यह छाती के बीचों-बीच, फेफड़ों के बीच और दिल के ठीक ऊपर स्थित होती है।





आम तौर पर माना जाता रहा है कि उम्र के साथ यह बेकार हो जाता है। पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी के पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. माइकल डी. सिरिग्लियानो ने 'द एपोक टाइम्स' को बताया कि 'थाइमस ग्लैंड' जिसके बारे में मुझे मानना ​​होगा कि यह मरीजों की देखभाल के मामले में सोच कहीं ज्यादा जरूरी है।

नेचर में छपी पहली स्टडी में, रिसर्चर्स ने 27,000 से ज़्यादा लोगों के चेस्ट स्कैन को एनालाइज़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और रूटीन इमेजिंग में ऑर्गन के दिखने के आधार पर थाइमिक हेल्थ स्कोर बनाया। ज़्यादा स्कोर का मतलब थाइमस का ज्यादा हेल्दी और ज्यादा फंक्शनल होना था।

बेहतर थाइमिक फंक्शन यानी रिस्क कम बेहतर थाइमिक फंक्शन का संबंध सभी वजहों से मौत के कम रिस्क से था, जिसमें लंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी और दूसरी बीमारियां शामिल हैं। 12 साल के फॉलोअप में, बेहतर थाइमिक फंक्शन वाले लोगों में मौत का रिस्क लगभग 50 परसेंट कम, कार्डियोवैस्कुलर मौत का रिस्क 63 परसेंट कम और कम थाइमिक हेल्थ वाले लोगों की तुलना में लंग कैंसर होने का रिस्क 36 परसेंट कम था।

नेचर में पब्लिश हुई एक दूसरी बड़ी प्रॉस्पेक्टिव स्टडी में 25,000 से ज़्यादा एडल्ट्स को ट्रैक किया गया और उन नतीजों को और पक्का किया गया। बेहतर थाइमिक हेल्थ का मतलब था कि उम्र, लिंग और स्मोकिंग की आदतों से अलग, लंबी उम्र, फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम और कार्डियोवैस्कुलर मृत्यु दर कम होगी।

कैंसर के इलाज के लिए एक गेम चेंजर इसका असर उम्र बढ़ने से कहीं ज़्यादा है। दूसरी स्टडी में, इम्यूनोथेरेपी से इलाज किए गए 1200 से ज़्यादा कैंसर मरीज़ों में यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें ट्यूमर से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल होता है, हेल्दी थाइमस वाले मरीजों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। जिन मरीजों की थाइमिक हेल्थ ज्यादा मजबूत थी, उनमें कैंसर बढ़ने का खतरा लगभग 37 परसेंट कम था और मौत का खतरा 44 परसेंट कम था, भले ही मरीज, ट्यूमर और इलाज के दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया हो।

स्टडीज में यह भी पाया गया कि थाइमिक हेल्थ सिर्फ उम्र का फंक्शन नहीं है। यह बड़ों में बहुत अलग-अलग होता है और हमारे कंट्रोल में आने वाले फैक्टर्स से बनता है। महिलाओं में आमतौर पर पुरुषों की तुलना में थाइमस ज्यादा हेल्दी होता है। पहली स्टडी ने कम थाइमिक हेल्थ को सिस्टमिक इंफ्लेमेशन, मोटापा, स्मोकिंग और डायबिटीज जैसे मेटाबोलिक डिसऑर्डर से भी जोड़ा, ये सभी तेजी से उम्र बढ़ने और बीमारी के बढ़ते रिस्क से जुड़े हैं।





सिरिग्लियानो ने कहा कि डेटा साफ दिखाता है कि लाइफस्टाइल 'निश्चित रूप से' थाइमिक हेल्थ पर असर डालती है। उन्होंने कहा कि हालांकि इन कनेक्शन को कन्फर्म करने के लिए और रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन इस लंबे समय से नजरअंदाज किए गए अंग पर ध्यान देना ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा डॉक्टर ने कहा था। नतीजों से पता चलता है कि थाइमिक फंक्शन को बनाए रखना या सुधारना हेल्दी एजिंग को बढ़ावा देने, बीमारी के खतरे को कम करने और कैंसर ट्रीटमेंट के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है।

उम्र के साथ बदलाव थाइमस ग्रंथि की सबसे खास बात यह है कि यह बचपन में सबसे बड़ी और सक्रिय होती है। यह बच्चों में रोगों से लड़ने की शक्ति विकसित करने के लिए बहुत सक्रिय रहती है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, थाइमस सिकुड़ने लगता है और धीरे-धीरे वसा (Fat) में बदल जाता है। इसीलिए बुजुर्गों में नई बीमारियों से लड़ने की क्षमता युवाओं के मुकाबले कम हो सकती है। यह थाइमोसिन (Thymosin) नामक हार्मोन छोड़ता है, जो T-सेल्स के बनने और उनके कार्य करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगर थाइमस सही से काम न करे, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो सकती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है या शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala