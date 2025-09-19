Hanuman Chalisa

इमरान खान ने सेना प्रमुख मुनीर पर लगाए आरोप, बोले- मुझे और पत्नी को मानसिक यातना दे रहे...

लाहौर , शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (19:46 IST)
Imran Khan News : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर उन्हें और उनकी पत्नी को जेल में 'मानसिक यातना' दे रहे हैं ताकि वे टूटकर उनके सामने झुक जाएं। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने 72 वर्षीय इमरान खान कई मामलों में 2 साल से अधिक समय से जेल में हैं। वह फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। इस साल की शुरुआत में अल-कादिर ट्रस्ट मामलों में दोनों को दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी जेल भेज दिया गया।
खान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, जेल में मुझे और (मेरी पत्नी) बुशरा बेगम को जो मानसिक यातना दी जा रही है, वह आसिम मुनीर द्वारा दी जा रही है और इसका एकमात्र उद्देश्य हमें झुकने पर मजबूर करना है। उन्होंने क्रूरता और अत्याचार के लिए कुख्यात सदियों पुराने शासकों का जिक्र करते हुए कहा, आसिम मुनीर के लिए मेरा संदेश है कि जब तक हम जिंदा हैं, हम यजीद की क्रूरता या फराओ के अत्याचार के आगे नहीं झुकेंगे।
इमरान ने आरोप लगाते हुए कहा, जनरल मुनीर हमारे देश में अराजकता और फासीवाद का माहौल बनाने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने अपने नाजायज शासन को जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खान ने कहा कि जब से जनरल आसिम मुनीर ने सेना प्रमुख का पद संभाला है, वे अफगानिस्तान के साथ संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। (इनपुट एजेंसी)
