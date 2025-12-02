Biodata Maker

इमरान खान की बहनों के आगे झुकी पाकिस्तान सरकार, एक को दी मुलाकात की इजाजत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इस्लामाबाद , मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (17:39 IST)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान के परिवार और उनकी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के लोगों का आरोप है कि पिछले कई हफ्तों से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान की मौत को लेकर अफवाहें उड़ रही थीं।
इसके बाद से इमरान का परिवार, पार्टी और उनके समर्थक सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट और रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर भयंकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 
इसके बाद पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ा। आखिरकार इमरान की एक बहन को उनसे मिलने की मंजूरी दे दी गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक  पाकिस्तान प्रशासन ने इमरान के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के सामने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और इमरान की बहन उज्मा खान को उनसे मिलने की अनुमति दे दी है।
इमरान से मिलने के लिए उनके बेटे और बहनों के साथ साथ उनकी पार्टी के लोग और समर्थक कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी भारी संख्या में लोग रावलपिंडी की सड़कों पर पहुंच कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है।

फिर सामने आया Pakistan का घटियापन, श्रीलंका के तूफान पीड़ितों को भेजी एक्सपायरी भोजन सामग्री, भारत खोला था एयरस्पेस

