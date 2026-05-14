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ओमान तट के पास भारतीय झंडे वाले जहाज 'हाजी अली' पर मिसाइल अटैक, भारत ने कहा- बर्दाश्त नहीं, दी कड़ी चेतावनी

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Indian flagged ship attack
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 14 May 2026 (18:50 IST) Updated Date: Thu, 14 May 2026 (18:56 IST)
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भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने इस घटना को “अस्वीकार्य” बताते हुए क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है।
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विदेश मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और उन्हें बचाने के लिए ओमान प्रशासन का धन्यवाद किया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जाना बेहद चिंताजनक है।”
 
मंत्रालय ने कहा कि भारत ने एक बार फिर व्यापारिक जहाजों पर हमलों और समुद्री व्यापार मार्गों में बाधा डालने की घटनाओं का विरोध किया है। बयान में कहा गया, “वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक क्रू सदस्यों की जान खतरे में डालना और समुद्री आवागमन एवं व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना टाला जाना चाहिए।”
 
यह घटना पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण Strait of Hormuz क्षेत्र में जारी सुरक्षा संकट के बीच सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत के लिए एलपीजी लेकर जा रहे कई जहाज सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते रहे।
 
मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले ‘सिमी’ नामक जहाज में करीब 20 हजार टन लिक्विड प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है, जो कांडला स्थित दीन दयाल पोर्ट की ओर जा रहा है। जहाज पर आठ यूक्रेनी और 13 फिलिपीनो क्रू सदस्य मौजूद हैं। वहीं, वियतनाम के झंडे वाले ‘एनवी सनशाइन’ नामक एलपीजी जहाज ने गुरुवार सुबह जलडमरूमध्य पार किया और अब न्यू मंगलुरु पोर्ट की ओर बढ़ रहा है।
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अधिकारियों के मुताबिक, इस संवेदनशील समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही भारत के डीजी शिपिंग, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच करीबी समन्वय के साथ जारी है। फिलहाल 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज फारस की खाड़ी में मौजूद हैं और संघर्ष प्रभावित मार्ग से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma

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